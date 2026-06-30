Ágora fue sede de la quinta edición de la Exposición Nacional de Bonsái

Santo Domingo.- Como parte de su compromiso de seguir ofreciendo experiencias culturales y educativas para toda la familia, la Embajada de Japón, el Club Bonsái Nativo y Ágora Santo Domingo realizaron del 25 al 28 de junio, en el primer nivel del centro comercial, la Quinta Exposición Nacional de Bonsái, un evento que reunió a destacados exponentes de distintas provincias del país y permitió a los visitantes apreciar la belleza y la filosofía detrás de este arte milenario.

Durante los cuatro días de exposición, los asistentes disfrutaron de 54 bonsáis de diversas especies de árboles nativos, endémicos e introducidos al país, presentados por expositores provenientes de diferentes provincias. Asimismo, participaron en un programa de conferencias y talleres sobre técnicas para el cultivo del bonsái, caligrafía japonesa, origami y moda japonesa, desarrollados en horarios matutinos y vespertinos.

Como parte de la agenda, también se llevaron a cabo actividades orientadas a sensibilizar a los visitantes sobre la importancia del cuidado del medioambiente y la salud del planeta.

“En Ágora nos llenó de satisfacción contar nuevamente con esta exposición y abrir nuestras puertas a iniciativas que fomentan la cultura, la educación y la conexión con la naturaleza. Esta exposición fue una invitación a detenernos, apreciar los pequeños detalles y disfrutar de experiencias que enriquecen la vida de nuestra comunidad y fortalecen el respeto por el medioambiente”, expresó Cony Taveras, directora comercial de Ágora Santo Domingo.

Por su parte, Roberto Sandro Rivera, presidente del Club Bonsái Nativo, destacó que “el bonsái, considerado mucho más que un árbol en miniatura, representa una forma de arte que, a través del tiempo, ha estado ligada a profundas enseñanzas filosóficas y espirituales. Su cultivo requiere dedicación, equilibrio y una estrecha relación con los elementos de la naturaleza, valores que continúan cautivando a generaciones de entusiastas alrededor del mundo”.

La Quinta Exposición Nacional de Bonsái recibió a cientos de visitantes durante sus cuatro jornadas, consolidándose como un espacio de encuentro para promover la cultura japonesa, el arte del bonsái y la conciencia ambiental entre personas de todas las edades.