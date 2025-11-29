AFP Reservas impulsa avances en el sistema de pensiones y celebra 24 años de aporte al crecimiento nacional

Bartolo García

AFP Reservas celebró su 24.º aniversario con un coctel institucional que reunió a clientes, ejecutivos, colaboradores y aliados del sector, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento del sistema de pensiones en la República Dominicana.

Durante la actividad, se presentaron los principales avances de la institución en su trayectoria y el enfoque estratégico con el que impulsa inversiones que dinamizan la economía dominicana.

El doctor Leonardo Aguilera, presidente del Consejo de Directores de AFP Reservas, destacó que la empresa ha mantenido una visión de inversión orientada al progreso social y al bienestar económico.

El también presidente ejecutivo de Banreservas subrayó que la AFP ha destinado más de RD$37,210 millones al turismo, uno de los sectores que más generación de empleo y divisas aporta al país.

De igual forma, resaltó los RD$19,704 millones invertidos en generación energética, contribuyendo a fortalecer la matriz eléctrica y ampliar la capacidad de suministro nacional.

En el área de desarrollo inmobiliario, la cartera de inversiones asciende a RD$17,000 millones, mientras que en construcción se han destinado RD$10,900 millones adicionales.

El sector agropecuario también ha sido priorizado, con una inversión superior a los RD$2,927 millones, además de RD$1,856 millones canalizados al comercio y otras áreas productivas.

Aguilera afirmó que estas inversiones han permitido que los fondos administrados generen mayor rendimiento a favor de los afiliados, garantizando seguridad y crecimiento de largo plazo.

El vicepresidente ejecutivo de AFP Reservas, Henry Fuentes, destacó que la institución vive una etapa de “crecimiento, transformación y compromiso”, impulsada por los avances en innovación tecnológica y atención al usuario.

Fuentes afirmó que el equipo humano de la AFP ha sido clave en cada logro alcanzado, señalando que “cada colaborador es el corazón de esta institución y parte esencial del servicio que brindamos”.

Durante el evento, fue anunciado el plan de fidelización “AFP Reservas Junto a Ti”, creado para reconocer la confianza y permanencia de los afiliados con beneficios personalizados.

Fuentes explicó que la nueva iniciativa “es una forma de acompañar a cada afiliado en todas las etapas de su vida, fortaleciendo el vínculo con una experiencia más humana y cercana”.

En el marco del aniversario, también se celebró una misa de Acción de Gracias en la Parroquia Buen Pastor, donde participaron ejecutivos y miembros del equipo institucional.

Con este encuentro, AFP Reservas reafirma su liderazgo y su visión de continuar impulsando el crecimiento del sistema de pensiones con enfoque en la innovación, la rentabilidad y el bienestar de miles de trabajadores dominicanos.