Afirma discurso Abinader ante ONU fue nacionalista, patriótico y visionario

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- El valorado y reconocido empresario, líder comunitario, deportista y ejecutor de múltiples obras filantrópicas, tanto en esta ciudad como en la República Dominicana, Roberto Rojas, afirmó que el discurso del presidente Luis Abinader ante las Naciones Unidas fue nacionalista, patriótico y visionario.

«Nacionalista porque el presidente Abinader durante su intervención ante los estados miembros de la ONU defendió el derecho de RD a proteger sus fronteras, y ningún Estado puede ser reprochado por defender sus fronteras ni por garantizar la seguridad de sus ciudadanos».

«Reiterando que la situación de Haití constituye una amenaza para la región, sobre todo para RD, pero insistió en que el país no puede ni debe cargar solo con la crisis que desborda cualquier capacidad nacional», dijo.

Rojas especificó que «los dominicanos debemos estar preparados ante cualquier situación que desborde la capacidad de obediencia en el vecino país y se quiera trasladar al territorio nacional».

Asimismo, el Presidente fijó posición patriótica al respaldar firmemente el proyecto de resolución presentado por Panamá y Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad, sobre la GSF que «establece una presencia más robusta, con mayor coordinación, supervisión y estándares de rendición de cuentas, tanto en derechos humanos como en desempeño operativo para enfrentar por la fuerza a las pandillas».

Además, el presidente destacó la «ofensiva diplomática» que ha asumido el Gobierno dominicano con el objetivo de lograr «una respuesta internacional efectiva» que enfrente la violencia extrema, el colapso institucional y el control territorial de numerosas bandas criminales que afectan al vecino país.

Fue visionario, señala Rojas, porque el mandatario especificó ante empresarios iberoamericanos del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y del Adam Smith Center for Economic Freedom, el rol crucial que juegan los sectores público y privado en la transformación social y económica de la región.

Invitó a la comunidad internacional a la Cumbre de las Américas 2025, que se celebrará en diciembre en Punta Cana. Este foro será clave para reactivar la agenda económica de Iberoamérica y fortalecer la cooperación entre gobiernos, empresarios y sociedad civil”, indicó el mandatario, recordó Rojas

Expresó que la RD vive un momento histórico para aprovechar las oportunidades derivadas de la reconfiguración de las cadenas de valor, la transición energética y la digitalización, posicionando al país en el centro de un nuevo mapa económico global.

Asimismo, el presidente puntualizó que la nación caribeña ha impulsado proyectos de gran impacto en sectores clave como infraestructura, energía renovable, turismo y educación, con una inversión superior a los 800 mil millones de pesos y RD es un ejemplo vivo de la importancia de la colaboración entre el gobierno y el sector privado.

Rojas hizo un llamado a los sectores representativos del país caribeño apoyar sin reservas las ejecutorias del mandatario, porque como dijera nuestro patricio «Trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos», concluyó.