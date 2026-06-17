ADOCEM pide igualdad de condiciones fiscales para materiales de construcción

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– La Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland (ADOCEM) expresó su preocupación por la inclusión de la exoneración del ITBIS al asfalto AC-30 dentro de las Medidas Pro Crecimiento Económico y Mitigación de la Crisis Internacional anunciadas por el Gobierno, al considerar que la disposición podría generar desequilibrios en el sector de la construcción.

La entidad reconoció los esfuerzos de las autoridades para dinamizar la economía y acelerar la ejecución de proyectos de infraestructura. Sin embargo, sostuvo que otorgar un beneficio fiscal exclusivo a un material de construcción, sin contemplar un tratamiento similar para el cemento y el concreto, puede afectar las condiciones de competencia en el mercado.

La directora ejecutiva de ADOCEM, Julissa Báez, afirmó que tanto el asfalto como el concreto compiten en distintos segmentos de la construcción y que una diferencia en el tratamiento tributario podría influir en las decisiones de inversión pública y privada. “La neutralidad debe ser un principio fundamental en las políticas públicas para garantizar una competencia justa”, señaló.

La organización recordó que históricamente ha defendido que la selección de materiales para obras de infraestructura debe basarse en estudios técnicos de costo-beneficio durante todo el ciclo de vida de los proyectos, tomando en cuenta factores como durabilidad, mantenimiento, resiliencia y sostenibilidad.

Asimismo, advirtió que una política de incentivos concentrada únicamente en el asfalto podría desincentivar el uso del concreto en proyectos donde este material ofrece ventajas económicas y operativas comprobadas a largo plazo, afectando la diversidad de opciones disponibles para el desarrollo de obras públicas y privadas.

ADOCEM también destacó que el cemento y el concreto poseen una amplia huella económica nacional, al estar vinculados a la manufactura local, la generación de empleos formales, las exportaciones y múltiples encadenamientos productivos. En ese sentido, consideró que cualquier estrategia de estímulo económico debe priorizar sectores con alto impacto multiplicador sobre la economía.

Finalmente, el gremio exhortó a las autoridades a revisar el alcance de la medida para garantizar condiciones equitativas entre los distintos materiales utilizados en infraestructura. Además, reiteró su disposición de colaborar con el Gobierno, el Congreso Nacional y los actores del sector construcción en la búsqueda de alternativas que impulsen el crecimiento económico sin generar distorsiones entre industrias que contribuyen significativamente al desarrollo del país.