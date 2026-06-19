Abinader y Carolina Mejía entregan moderno parque deportivo que transforma el litoral de Santo Domingo

Bartolo García

SANTO DOMINGO, DN.– El presidente Luis Abinader y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, inauguraron el Parque Deportivo Paseo 30 de Mayo, una moderna infraestructura urbana de más de 50 mil metros cuadrados que forma parte del Plan Integrado de Santo Domingo (PISD), iniciativa orientada a transformar espacios públicos y elevar la calidad de vida de los ciudadanos.

La obra, considerada el segundo espacio de esparcimiento más grande del Distrito Nacional, constituye uno de los proyectos urbanos más relevantes desarrollados en los últimos años en la capital y refleja el trabajo conjunto entre el Gobierno central, la Alcaldía del Distrito Nacional y el sector privado para impulsar una ciudad más moderna e inclusiva.

Durante el acto inaugural, Carolina Mejía destacó que el nuevo parque representa una apuesta por la recuperación del frente marítimo y por la creación de espacios seguros y accesibles para las familias. Señaló que el proyecto amplía las oportunidades para la recreación, el deporte y la convivencia ciudadana en una de las zonas más emblemáticas de Santo Domingo.

La alcaldesa agradeció al presidente Abinader por respaldar una visión de desarrollo sustentada en la planificación estratégica y la cooperación institucional. Afirmó que esta obra demuestra que las grandes transformaciones urbanas son posibles cuando existe una visión clara, orden en la ejecución y compromiso con el bienestar colectivo.

Asimismo, resaltó el respaldo del sector empresarial y de los distintos actores que contribuyeron a hacer realidad el proyecto. Indicó que la colaboración entre los sectores público y privado ha sido fundamental para impulsar iniciativas que generan impacto positivo en la vida de los ciudadanos.

Uno de los principales atractivos del Paseo 30 de Mayo es su moderno patinódromo construido bajo estándares internacionales, escenario que albergará las competencias de patinaje de velocidad de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, además de proyectarse como sede para futuros eventos deportivos internacionales.

El parque cuenta además con ciclovía, canchas deportivas, áreas infantiles, anfiteatro urbano, parque canino, espacios para ejercicios, jardines, áreas de descanso y parqueos, así como una conexión directa con el sistema de transporte público, fortaleciendo las opciones de recreación y movilidad para los visitantes.

Con esta inauguración, el Paseo 30 de Mayo se integra al Paseo Marítimo y al Malecón Deportivo como parte del gran corredor recreativo del litoral capitalino, consolidando una estrategia de desarrollo urbano que busca fortalecer la relación de Santo Domingo con el mar y convertir la ciudad en un referente de sostenibilidad, deporte y convivencia ciudadana.