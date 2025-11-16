Abinader transforma La Isabelita con nuevo polideportivo tras más de 40 años de espera

El mandatario también inaugura la Estación Policial Los Mina Viejo, reforzando la seguridad preventiva del sector

Bartolo García

Santo Domingo Este. – El presidente Luis Abinader entregó este sábado el nuevo Polideportivo Isabelita, Prof. Virgilio Frías, una obra largamente esperada por más de cuatro décadas por la comunidad, y que ahora se convierte en un espacio digno para la práctica deportiva y el desarrollo social de niños, jóvenes y atletas del sector.

El moderno recinto cuenta con graderías rehabilitadas, iluminación de alta eficiencia, áreas más seguras para los usuarios y nuevas facilidades que permitirán la realización de actividades deportivas, culturales y recreativas durante todo el año.

el director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta

Durante el acto inaugural, el director de la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial, Ángel de la Cruz, resaltó la profunda transformación urbana y social que vive La Isabelita gracias al plan de inversiones impulsado por el gobierno del presidente Abinader.

Recordó que el área intervenida se encontraba ocupada por chatarras, gallos de pelea, basura y estructuras en mal estado, pero que, con la colaboración de comunitarios y autoridades locales, se superaron todos los obstáculos hasta convertirlo en “una obra que reivindica una lucha de 40 años”.

De la Cruz señaló que este proyecto forma parte de una estrategia nacional que apuesta por inversiones transformadoras en múltiples áreas, incluyendo transporte, infraestructura deportiva, desarrollo turístico, atención social y crecimiento urbano sostenible.

También destacó la construcción del estadio de béisbol ubicado al lado del club, así como el remozamiento integral del Parque del Este y la puesta en marcha de trece nuevas instalaciones deportivas anunciadas recientemente.

El funcionario informó que están en fase de ejecución otros proyectos comunitarios como la reconstrucción del Club Los Mina, el bajo techo del Club Ramón Matías Mella y la licitación del Club Villa Faro, una demanda que supera los 60 años.

El alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, aseguró que esta inversión en infraestructuras deportivas es “histórica y sin precedentes”, subrayando que solo en los últimos días se han iniciado once nuevos techados deportivos con una inversión superior a los RD$350 millones.

Astacio afirmó que ningún presidente había impulsado tantas obras deportivas al mismo tiempo en beneficio directo de los barrios del municipio.

De su lado, el presidente del Club Prof. Virgilio Frías, Julio Ramírez, agradeció el respaldo constante del mandatario al deporte comunitario y afirmó que “Abinader es un presidente real, que escucha y atiende las necesidades de la gente”.

Jóvenes del club también expresaron su gratitud al jefe de Estado, destacando que el nuevo polideportivo será clave para mantener a la juventud en espacios sanos que fomenten disciplina, valores y desarrollo integral.

Más tarde, el presidente Abinader dejó inaugurada la Estación Policial Los Mina Viejo, destinada a reforzar la seguridad ciudadana con presencia preventiva y respuesta más efectiva en la comunidad.

El director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, destacó que la obra representa el compromiso firme del gobierno de transformar la institución y dignificar la carrera policial.

Indicó que la nueva estación dispone de tecnología, herramientas y condiciones adecuadas para garantizar un servicio profesional orientado a la protección del ciudadano y a la convivencia pacífica.