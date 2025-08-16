Abinader supervisa Punta Catalina y promete reducción de apagones en los próximos días

El presidente revisó el plan de reconexión de la planta y pidió disculpas a la ciudadanía por las interrupciones eléctricas

Bartolo García

Nizao, Peravia. – El presidente Luis Abinader visitó este sábado las instalaciones de la Central Termoeléctrica Punta Catalina para verificar de primera mano los trabajos de reparación en la caldera de la planta.

Durante el recorrido, el mandatario expresó que su “preocupación por la gente” fue lo que lo llevó a supervisar personalmente las labores en curso.

Abinader recordó que la salida simultánea de Punta Catalina, Los Mina II y Siba representó un 15 % de la demanda nacional fuera del sistema, en un momento en que el consumo superaba los 4,000 megavatios.

El gobernante aseguró que desde hace años se han tomado medidas para reforzar el sistema eléctrico y que en los próximos seis meses se integrarán gradualmente unos 600 megas adicionales.

Adelantó que las pruebas en Punta Catalina permitirán iniciar generación desde mañana, lo que aportará los primeros 600 megavatios al sistema.

Asimismo, informó que Los Mina II y Siba comenzarán a operar nuevamente a partir de mañana, lo que reducirá el déficit y, en consecuencia, los apagones.

El presidente pidió disculpas a la población por las molestias ocasionadas y dijo entender las dificultades que provocan las interrupciones eléctricas en la vida diaria.

En el recorrido, el administrador de la Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (EGEPC), Celso Marranzini, explicó que se corrigió la falla crítica detectada en uno de los tubos de la caldera.

Marranzini detalló que durante la prueba hidrostática se encontraron nuevos puntos de falla, los cuales están siendo reparados antes de repetir las pruebas y proceder al encendido.

El equipo técnico, junto a representantes del fabricante, también detectó varios tubos con espesores reducidos que fueron reparados de inmediato para garantizar la seguridad y el rendimiento.

La planta salió de operaciones el pasado 12 de agosto debido a un pinche en un tubo de la caldera, y desde entonces se trabaja sin descanso para restablecer el servicio lo antes posible.

El mandatario estuvo acompañado en su visita por el ministro de Energía y Minas, Joel Santos Echavarría, así como por el personal técnico que labora día y noche en la reparación de la central.

Con el avance de las labores y el regreso de otras plantas al sistema, el gobierno espera una mejora sustancial en el suministro eléctrico y un alivio para los hogares y comercios del país.

