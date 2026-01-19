Abinader inaugurará Noriega I tras rehabilitación liderada por Andrés Cueto

Bartolo García

El director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan) anunció que los trabajos de rehabilitación de la planta potabilizadora Noriega I se encuentran en su fase final y que la obra será inaugurada próximamente por el presidente de la República, Luis Abinader.

La información fue ofrecida por el ingeniero Andrés Cueto, durante un recorrido de supervisión realizado en las instalaciones del Acueducto Cibao Central, donde constató el avance de los trabajos ejecutados en esta infraestructura clave para el suministro de agua potable.

Cueto explicó que el proyecto de rehabilitación de Noriega I incluyó importantes obras civiles, así como la modernización y el equipamiento técnico de la planta, con el objetivo de garantizar un funcionamiento más eficiente y sostenible del sistema.

El funcionario destacó que, una vez inaugurada, la planta impactará de manera significativa a la población de Santiago, al fortalecer la capacidad de producción y mejorar la calidad del servicio de agua potable en distintos sectores de la ciudad.

“Esta planta potabilizadora Noriega I, con una capacidad de producción de 91 millones de galones diarios, es la segunda en importancia en todo el país”, afirmó Cueto, al resaltar el valor estratégico de esta infraestructura dentro del sistema nacional de agua.

El director de Coraasan señaló que desde su llegada a la institución ha mantenido un seguimiento constante a la obra, realizando reuniones técnicas cada lunes en las instalaciones del acueducto, con el propósito de agilizar los trabajos y dar respuesta oportuna a los retos operativos.

Indicó que este compromiso está alineado con la directriz del presidente Abinader, quien ha mostrado un alto interés en la culminación de Noriega I, debido a su impacto directo en la seguridad hídrica de Santiago.

Cueto recordó que la planta estuvo operando durante años de manera continua, sin recibir el mantenimiento adecuado, situación que motivó la intervención del Gobierno para corregir deficiencias acumuladas y evitar mayores pérdidas en el sistema.

Como parte del proceso de rehabilitación, se logró la eliminación de fugas y filtraciones, lo que permitirá recuperar aproximadamente 15 millones de galones de agua diarios, aumentando así la eficiencia del acueducto.

El titular de Coraasan resaltó además el respaldo financiero recibido para la ejecución del proyecto, gracias a la colaboración de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), entidad que apoyó económicamente la rehabilitación de la planta.

Según explicó, este financiamiento ha sido clave para garantizar la calidad de las intervenciones y el cumplimiento de los estándares técnicos requeridos para una obra de esta magnitud.

Cueto reafirmó que la institución continuará trabajando en la mejoría continua de los sistemas de agua potable, como parte de una visión integral para ofrecer un servicio más eficiente y confiable a los residentes de Santiago.

Asimismo, aseguró que la rehabilitación de Noriega I se suma a otros proyectos estratégicos que buscan fortalecer la infraestructura hídrica de la provincia y reducir vulnerabilidades históricas del sistema.

Con la próxima inauguración de la planta, Coraasan y el Gobierno central apuestan a un salto cualitativo en el abastecimiento de agua potable, impactando positivamente la calidad de vida de miles de familias santiagueras.