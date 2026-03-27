Abinader inaugura Manzanillo Power Land y fortalece capacidad energética del país

La nueva termoeléctrica aporta 414 MW al sistema y posiciona el Noroeste como eje clave del desarrollo energético nacional

Bartolo García

MONTECRISTI, RD.– El presidente Luis Abinader dejó inaugurada la central termoeléctrica Manzanillo Power Land, una de las obras energéticas más importantes de las últimas décadas en el país, que incorpora 414 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

Durante el acto, el mandatario destacó que esta infraestructura representa un paso decisivo para fortalecer la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico, además de contribuir al cierre de la brecha energética nacional.

Abinader afirmó que la región Noroeste se perfila como la principal zona de generación eléctrica del país, lo que permitirá una distribución más equilibrada de la energía, reduciendo la alta concentración que históricamente se ha mantenido en el sur.

El jefe de Estado explicó que este proyecto forma parte de una estrategia integral que incluye nuevas plantas, almacenamiento en baterías y futuras licitaciones, con el objetivo de garantizar el suministro energético en el corto y mediano plazo.

Asimismo, señaló que el desarrollo de Manzanillo no se limita al ámbito energético, sino que abarca la construcción de un puerto, un aeropuerto y zonas industriales que impulsarán el turismo, la logística y la inversión en la provincia de Montecristi.

El presidente de Energía 2000, Jaime Santana, resaltó el respaldo del Gobierno durante todas las etapas del proyecto, destacando que el liderazgo del presidente ha permitido consolidar un entorno favorable para grandes inversiones.

De su lado, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, aseguró que la puesta en operación de esta planta, junto a otras infraestructuras complementarias, marca un hito en la transformación del sistema energético dominicano.

El funcionario agregó que el país avanza hacia un modelo energético más eficiente, transparente y competitivo, alineado con estándares internacionales y con una visión de crecimiento sostenido.

En tanto, el presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, valoró el impacto de la obra como un motor de desarrollo regional, resaltando su importancia para garantizar un suministro eléctrico estable.

La central Manzanillo Power Land opera con tecnología de ciclo combinado a gas natural, lo que permite altos niveles de eficiencia y sostenibilidad en la generación de energía.

El proyecto incluye un ecosistema energético compuesto por líneas de transmisión, subestaciones, gasoductos y facilidades marítimas, fortaleciendo la infraestructura energética del país.

Durante su construcción, la obra generó miles de empleos directos, dinamizando la economía local y aportando al desarrollo del capital humano en la región Noroeste.

Con una inversión aproximada de 950 millones de dólares, esta central refleja la confianza del sector privado en el potencial energético y logístico de la República Dominicana.

La inauguración de Manzanillo Power Land marca un nuevo capítulo para Montecristi, consolidando la visión de desarrollo que articula inversión, infraestructura y bienestar para las comunidades. #eljacaguero