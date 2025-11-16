Abinader impulsa reestructuración del transporte público y nombra nuevas autoridades en OPRET y ETED

Bartolo García

Santo Domingo. – El presidente de la República, Luis Abinader, emitió el Decreto núm. 652-25 mediante el cual ordena una profunda reorganización del Sistema Integrado de Transporte, con el propósito de mejorar la planificación, la operación y la sostenibilidad del transporte masivo en todo el país.

Como parte de la medida, el mandatario designó al ingeniero Jhael Isa Tavárez como nuevo director ejecutivo de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET).

El decreto también establece que Isa asumirá, de manera honorífica, el cargo de director ejecutivo del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo (FITRAM), entidad responsable del diseño y expansión de la Red Nacional de Transporte Público Masivo.

Isa Tavárez ha desempeñado un rol clave en la implementación de los proyectos de transporte moderno del país, incluidos el Monorriel y el Teleférico de Santiago, así como las líneas del Teleférico de Santo Domingo que forman parte del Sistema Integrado de Transporte.

El designado funcionario es ingeniero civil egresado del INTEC, con maestría en Ingeniería del Transporte por el Rensselaer Polytechnic Institute de Nueva York y actualmente cursa un doctorado en la Universidad Politécnica de Madrid.

Su trayectoria en el Ministerio de la Presidencia supera una década, donde ha impulsado proyectos de modernización de la movilidad y ha trabajado en estrategias para un transporte más eficiente, seguro y sostenible.

Alfonso Rodríguez Tejada

El decreto presidencial destaca que el transporte masivo es un servicio público de interés nacional, por lo que requiere una gestión coordinada y transparente entre las instituciones responsables de su planificación y operación.

El Gobierno plantea como prioridad incorporar modelos alternativos de transporte terrestre que contribuyan a reducir la congestión urbana y los daños al medioambiente, garantizando un servicio más eficaz para los ciudadanos.

Asimismo, la reestructuración busca evitar la duplicidad de funciones entre las entidades del sector y asegurar el uso eficiente de los recursos destinados a la movilidad pública.

En otro orden, el presidente Abinader también emitió el Decreto núm. 653-25 mediante el cual designa a Alfonso Rodríguez Tejada como nuevo administrador general de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED).

Rodríguez Tejada es ingeniero eléctrico con formación complementaria en derecho, administración de empresas, auditoría y certificaciones de estándares internacionales en gestión energética y medioambiental.

El nuevo administrador de la ETED ha ocupado cargos relevantes en el sector privado y público, incluyendo posiciones de dirección en empresas de energía renovable y en el Ministerio de Energía y Minas, donde desde 2025 ejercía como viceministro de Energía Eléctrica.

La disposición presidencial será remitida a las instituciones correspondientes para los fines de lugar, como parte de los esfuerzos del Gobierno por fortalecer la infraestructura energética y la movilidad del país.