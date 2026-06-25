Abinader entrega más de mil títulos de propiedad y fortalece la seguridad jurídica de familias en Santo Domingo

Bartolo García

El presidente Luis Abinader encabezó este jueves la entrega de 1,099 títulos de propiedad a familias de los sectores Villa Linda, Palmarejo y Pantoja, en la provincia Santo Domingo, beneficiando de manera directa a más de 4,000 personas. La iniciativa busca fortalecer la seguridad jurídica, incrementar el valor patrimonial de los inmuebles y mejorar la calidad de vida de los comunitarios.

Durante el acto, realizado en el Polideportivo de Los Alcarrizos, el mandatario destacó que la titulación representa un acto de justicia social al convertir una posesión de hecho en un derecho legal. “Ahora ustedes tienen un título de propiedad que les garantiza tranquilidad y protege el patrimonio de sus familias”, expresó.

Abinader explicó que contar con un certificado de propiedad permitirá a los beneficiarios acceder al sistema financiero formal, utilizar sus terrenos como garantía para obtener préstamos, emprender nuevos proyectos y ampliar sus viviendas, además de asegurar que esos bienes puedan ser heredados legalmente por las futuras generaciones.

El jefe de Estado también resaltó que la formalización de los terrenos incrementa significativamente su valor económico. Indicó que una propiedad con título legal adquiere mayor respaldo y puede multiplicar su valor, convirtiéndose en un activo que contribuye al bienestar y la estabilidad de las familias.

Por su parte, el director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT), Duarte Méndez Peña, informó que este proceso representó un ahorro superior a RD$87.4 millones para los beneficiarios, quienes recibieron sus certificados sin tener que asumir los costos de regularización.

Méndez Peña destacó que la entrega responde al compromiso del Gobierno de continuar ampliando el programa nacional de titulación y explicó que el proceso fue posible gracias al trabajo conjunto de la UTECT, Bienes Nacionales y otras instituciones, que lograron superar los desafíos técnicos y legales para hacer realidad este proyecto.

En representación de las familias beneficiadas, Espifanilo Márquez agradeció al presidente Abinader por hacer realidad una aspiración de décadas. Afirmó que la entrega de los títulos representa mucho más que un documento legal, ya que brinda seguridad, esperanza y nuevas oportunidades para el desarrollo de las comunidades de Villa Linda, Palmarejo y Pantoja.