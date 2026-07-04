Abinader entrega carretera esperada por seis décadas e impulsa nuevas obras en Montecristi

Bartolo García

El presidente Luis Abinader dejó inaugurada este sábado la carretera Hatillo Palma–Derramadero–Agua de Luis y Arroyo Caña, una obra esperada durante 60 años por las comunidades de Montecristi. La nueva vía beneficiará a más de 32 mil personas, al mejorar la conexión con la carretera Duarte, facilitar el transporte hacia otros municipios y fortalecer el desarrollo agropecuario de la Línea Noroeste.

Residentes de la zona recordaron que la construcción de esta carretera era una demanda histórica desde 1966, asegurando que durante décadas la solicitud fue presentada a diferentes gobiernos sin obtener respuesta. Con su inauguración, consideran que se abre una nueva etapa para el desarrollo económico y la conectividad de las comunidades beneficiadas.

Durante el acto, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, afirmó que la infraestructura representa una inversión estratégica para Montecristi, al mejorar la calidad de vida de los habitantes y crear condiciones favorables para el crecimiento de la producción agrícola y ganadera. Asimismo, destacó que el Gobierno ejecuta un amplio programa de obras viales en toda la región Noroeste.

Estrella explicó que estas intervenciones incluyen trabajos de pavimentación, señalización y otras obras complementarias, además de proyectos estratégicos como la circunvalación de Navarrete, el puerto de Manzanillo y la construcción de nuevos puentes, iniciativas que buscan consolidar el desarrollo integral de la región y responder a necesidades históricas de sus comunidades.

Por su parte, el senador Bernardo Alemán Rodríguez valoró las inversiones realizadas en Montecristi desde el año 2020, resaltando los avances en carreteras, escuelas, energía y desarrollo portuario. Mientras, el alcalde de Hatillo Palma, Víctor Espinal, agradeció al presidente Abinader por las obras ejecutadas y aprovechó la ocasión para plantear nuevas necesidades relacionadas con sistemas de riego e infraestructura comunitaria.

Más temprano, el mandatario también inauguró el techado del Centro Educativo Luis José Antoine, una obra ejecutada por el Ministerio de Educación a través de la Dirección de Infraestructura Escolar, con una inversión de RD$32.7 millones. El espacio permitirá desarrollar actividades deportivas, culturales, recreativas y académicas en condiciones más seguras y adecuadas para la comunidad educativa.

Durante esa actividad, el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, destacó que invertir en infraestructura escolar significa invertir en la formación integral de los estudiantes, al crear espacios que promueven valores, convivencia y oportunidades de desarrollo. En representación del alumnado, el estudiante Hamlet Agustín Santos Sosa agradeció la entrega del nuevo techado, señalando que la obra fortalecerá las actividades del centro y contribuirá a una mejor educación para las futuras generaciones.