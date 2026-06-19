Abinader convierte en ley paquete de medidas para fortalecer la economía ante desafíos globales

La nueva legislación busca impulsar el crecimiento económico, preservar la estabilidad fiscal y reforzar la capacidad del Estado para enfrentar la incertidumbre internacional

Bartolo García

SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader promulgó la Ley de Medidas Pro-Crecimiento Económico y Mitigación de la Crisis Internacional, una iniciativa aprobada recientemente por el Congreso Nacional y orientada a fortalecer la economía dominicana frente a los retos que plantea el actual contexto global.

La nueva normativa tiene como objetivo principal promover el desarrollo sostenible, el bienestar general y el crecimiento económico y social del país, mediante la implementación de acciones que contribuyan a consolidar la estabilidad y la competitividad de la nación.

Asimismo, la ley contempla mecanismos para fortalecer el manejo responsable de los recursos públicos y mejorar el cumplimiento tributario, sustentados en principios de equidad, progresividad y capacidad de pago, con el propósito de garantizar una mayor eficiencia en la gestión fiscal.

El Gobierno destacó que la legislación reconoce la importancia de preservar la estabilidad económica y financiera como un elemento clave para mantener la confianza en las instituciones, atraer inversiones y favorecer la generación de empleos en distintos sectores productivos.

La promulgación de esta ley responde a un escenario internacional caracterizado por la incertidumbre económica y financiera, así como por los efectos de las tensiones geopolíticas y los cambios en los mercados globales, factores que impactan directamente a las economías emergentes.

En ese sentido, el marco legal establece medidas dirigidas a fortalecer la disciplina fiscal, garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y mejorar la previsibilidad en la gestión económica, permitiendo una respuesta más eficiente ante posibles desafíos internos y externos.

Con esta iniciativa, el Gobierno reafirma su compromiso de impulsar políticas que contribuyan a la estabilidad macroeconómica, al crecimiento sostenible y al fortalecimiento de la capacidad del Estado para proteger el bienestar de la población y continuar promoviendo el desarrollo nacional.