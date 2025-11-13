Abinader afirma que República Dominicana consolida su liderazgo como hub logístico del Caribe con Punta Cana Free Trade Zone

Bartolo García

Punta Cana, RD.– El presidente Luis Abinader afirmó este miércoles que la República Dominicana se consolida como el principal hub logístico del Caribe, durante la inauguración de Punta Cana Free Trade Zone (PCFTZ), el primer centro aéreo, marítimo y terrestre de su categoría en toda la región.

El nuevo complejo, ubicado en Punta Cana y desarrollado por Grupo Puntacana, está diseñado para impulsar la competitividad nacional y atraer nuevas inversiones, con la proyección de generar más de 9,000 empleos directos e indirectos, según explicó el mandatario durante el acto inaugural.

Abinader destacó que este desarrollo forma parte de la visión del Gobierno de posicionar al país como un nodo estratégico para la región, ampliando su papel como plataforma logística gracias a proyectos clave como la terminal de Manzanillo, el crecimiento portuario en Haina y Caucedo, y las iniciativas impulsadas por la empresa HIT.

“La República Dominicana es ya el hub logístico más importante del Caribe”, expresó el jefe de Estado, al señalar que esta nueva infraestructura amplía las oportunidades de desarrollo sostenible y abre puertas para que el país continúe integrándose de manera más sólida a la economía global.

El presidente resaltó la transformación del sector de zonas francas, que continúa atrayendo empresas de manufactura, servicios y tecnología, convirtiéndose en uno de los pilares de la economía dominicana y uno de los sectores de mayor crecimiento en los últimos años.

Por su parte, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor ‘Ito’ Bisonó, valoró el proyecto como un nuevo modelo de desarrollo productivo y competitivo, posible gracias a las políticas, leyes y normativas impulsadas por la actual administración.

Bisonó señaló que cada metro cuadrado del complejo refleja la evolución económica del país: “Este proyecto simboliza un futuro en el que aprovechamos nuestra ubicación privilegiada, nuestra estabilidad y el talento de nuestra gente, convirtiendo a la República Dominicana en referente regional y mundial”.

El funcionario también destacó que los indicadores económicos respaldan esta visión, citando el reciente informe del Adam Smith Center de la Universidad Internacional de Florida, que posicionó al país como el más estable y confiable para la inversión en la región.

El director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, afirmó que con esta inauguración el país consolida aún más su liderazgo logístico. “La carga no solo transita, se transforma, genera valor y se reexporta por cielo, mar y tierra”, destacó al referirse al impacto que PCFTZ tendrá en la cadena logística nacional.

El presidente y CEO de Grupo Puntacana, Frank Elías Rainieri, explicó que Punta Cana Free Trade Zone es un centro de manufactura avanzada, servicios aeronáuticos y distribución internacional, diseñado para diversificar la matriz productiva del país e insertarlo en cadenas globales de valor.

El complejo incluye áreas especializadas como un Hub de Carga Aérea, una Terminal de Combustible para Aeronaves de Carga, una zona de Mantenimiento, Reparación y Revisión de Aeronaves (MRO), así como un parque industrial y edificio administrativo, fundamentales para el modelo operativo del proyecto.

Rainieri destacó que este centro logístico permitirá incrementar las exportaciones, optimizar los procesos de distribución regional y atraer empresas de sectores estratégicos como la aviación, la manufactura y la tecnología.

Punta Cana Free Trade Zone forma parte del plan de expansión de Grupo Puntacana que, además de fortalecer la infraestructura aeronáutica del país, busca convertir la región Este en un punto clave de tránsito comercial y productivo del Caribe.

El presidente Abinader concluyó resaltando que este proyecto simboliza “progreso, empleo y transformación sostenible”, al tiempo que reafirmó su compromiso de seguir apoyando iniciativas que impulsen el crecimiento del país y su competitividad internacional.

Con la puesta en marcha de este nuevo centro, la República Dominicana avanza un paso más hacia su consolidación como potencia logística regional, proyectando un escenario de mayor inversión, dinamismo económico y desarrollo estratégico para los próximos años.

