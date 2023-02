Zonas francas registran el mejor enero durante los últimos 12 años

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Exportaciones de empresas del sector crecen 9% en enero 2023, con respecto a 2022

SANTO DOMINGO, RD. – Las exportaciones de zonas francas crecieron 9% en enero de 2023, con respecto a enero de 2022 y registraron un máximo histórico en los últimos 12 años, desde 2010, alcanzando los US$ 522 millones en el primer mes del año, informó el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

La institución destacó que, si se compara el desempeño del sector con el mes de enero de 2019, año prepandemia, las exportaciones de zonas francas crecieron 23%, lo cual refuerza las expectativas positivas sobre el desempeño del sector.

En el mes de referencia, las exportaciones del régimen de zonas francas representaron un 61.6% de los US$ 847.4 millones exportados en total, mientras las del régimen nacional, un 38.4%, lo que reafirma la predominancia de las zonas francas en la estructura exportadora dominicana.

La institución señaló que el sector de zonas francas exportó US$ 42.9 millones más que en enero de 2022, para un total de US$ 521.9 millones este año, con respecto a los US$ 478.9 registrados en el mismo mes del año pasado, de acuerdo con las cifras de la Dirección General de Aduanas (DGA).

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor -Ito- Bisonó, afirmó que el sector mantiene una tendencia de crecimiento sostenido y ha realizado importantes inversiones, impactando positiva mente en su capacidad de producción, en la generación de empleos a nivel nacional.

Los principales subsectores que impulsaron este excelente desempeño fueron aparatos eléctricos y electrónicos que registraron el mayor crecimiento relativo, con 32.6% en enero, mientras que productos y equipos médicos crecieron 21.3%, seguidos por calzados y sus componentes (19.8%), productos agroindustriales (15.4%) y tabaco y sus derivados (12.7

Nuevos mercados

Uno de los rubros que han encontrado nuevos destinos de exportación son los dispositivos médicos, de los cuales en 2022 se exportaron aparatos médicos para el monitoreo de la presión arterial a Japón y Países Bajos, así como productos médicos para uso respiratorio, a Italia. De igual forma, el tabaco y los cigarros, entre otros sucedáneos, se exportan hacia diversos mercados entre los que se destacan, además de Estados Unidos, Alemania, Honduras y China y el ron, a España. En este sentido, se destaca que el sector experimenta un importante proceso de diversificación en términos de destinos de exportación. República Dominicana en la actualidad exporta más de 1,700 productos a 129 países, entre los que destacan Estados Unidos, Haití, Puerto Rico, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Nueva Zelanda, Australia, China, España, Italia, Francia e Inglaterra y otros países como Colombia, Honduras y Japón.