SANTO DOMINGO.-El bachatero dominicano Zacarías Ferreira apoderó una batería de abogados para defender su nombre y honra de las declaraciones de plagio que le hizo en el mes de julio el artista español Danny Daniel.

En una rueda de prensa vía la plataforma Zoom, Pedro Feliz Montes de Oca reveló que ellos ya interpusieron una querella por ante el Ministerio Público contra Danny Daniel por “difamación e injuria”.

El abogado, que también se hace acompañar en esta batalla legal de las abogadas Aracelis Aquino y Julissa Ogando, dijo que el artista se siente desmoralizado y afectado emocionalmente por lo que se dijo de su persona, ya que su carrera no ha sido basada en escándalos.

Danny Daniel

Se recuerda que en julio el artista español habló para varios medios y acusó a Zacarías Ferreira de apropiarse de su éxito “Y tú no correspondes” y lo registró a su nombre en asociaciones de autores internacionales. “No es just

o que él haya tomado varios medios locales, tanto impreso como digitales, para difamar a Ferreira y esto se quede así, hasta el momento a la oficina del artista no ha llegado ningún documento que sustente todas esas acusaciones que él hizo en la prensa, por eso actuaremos y llegaremos hasta las últimas consecuencia”, dijo Montes de Oca.

En esa conferencia por la plataforma digital, los abogados también revelaron que Danny Daniel será citado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores para que venga al país a responder por esa querella contra Ferreira.

Insultos

Además, agregó el abogado que palabras como: “cometió el crimen perfecto”, “la mentira le duró diez años” y que parece que tenía dos copas de más”, hecha por Danny Daniel en algunos medios sin haber iniciado ningún proceso legal, tumbaron emocionalmente al artisa.

Alejandro Martínez, asesor en derecho de autor, dijo que no hay posibilidad que un artista se adjudique un tema inscribiéndolo en una asociación de autores, porque allí se entra con una clave y solo si se es miembro, y entiende que Zacarías no lo es y además no es muy dado a la tecnología.

Cuando se le preguntó por los temas que dispararon este pleito, Montes de Oca dijo que ellos estaban para limpiar la imagen de Zacarías, aunque más adelante negó que su cliente se haya adjudicado autoría o haya registrado ilegalmente como suya la canción que reclama Danny Daniel. La querella contra Danny Daniel fue depositada el pasado 4 de este mes de septiembre.

Abogado Danny Daniel

El representante legal de Danny Daniel en el país, el abogado Joselito Bautista, especialista en derecho de autor, recalcó que lo más conveniente para Zacarías Ferreira es negociar y no llegar a los tribunales.

“El caso es que esa canción llegó a Sgae con el título cambiado cantada por Zacarías Ferreira en un ritmo que no es el original y sin pedir autorización del autor. Tú no puedes grabar una canción de otro sin una licencia y ahí empezó la ilegalidad”, expresó.

Tribunales

— Joselito Bautista

El abogado de Danny Daniel dijo que los abogados de Zacarías están pataleando, debido a que el ilícito con el artista se ha dado de diferentes maneras y sus representantes legales lo saben.