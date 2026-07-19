Yamal elogia el gran Mundial de Messi antes de la histórica final entre España y Argentina

Bartolo García

Nueva York, EE. UU.– La selección de España y la de Argentina protagonizarán este domingo una final inédita de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un duelo que enfrentará a los actuales campeones de Europa y América, con Lamine Yamal y Lionel Messi como dos de las principales figuras del encuentro.

La final, que se disputará en el Estadio Nueva York, marcará un hecho histórico, ya que será la primera vez que ambas selecciones se enfrenten en un partido por el título mundial. El combinado español llega tras conquistar la Eurocopa 2024, mientras que la Albiceleste defiende su condición de campeona de la Copa América 2024.

Joosep Martinson / FIFA / Gettyimages.ru

En la antesala del compromiso, Lamine Yamal sorprendió al elogiar el rendimiento de Lionel Messi, al asegurar que el capitán argentino está mostrando un nivel que pocos esperaban durante el torneo.

“Todo el mundo sabe quién es Messi, pero nadie se esperaba el nivel tan alto que está dando. Me alegro mucho por él, por Neymar y por Cristiano. Han marcado la infancia de todos los que estamos jugando ahora. Todo lo bueno que les pase será bueno para mí. Eso sí, si llego a la final, la quiero ganar”, expresó el delantero del FC Barcelona en una entrevista concedida a Mundo Deportivo.

Yamal también afirmó que no le afectan las críticas recibidas durante el campeonato y manifestó su confianza en poder ofrecer su mejor versión en la final, luego de llegar al Mundial sin el ritmo competitivo ideal debido a una lesión sufrida a finales de abril.

España ha firmado una destacada actuación en la Copa del Mundo, permitiendo apenas un gol en todo el torneo. Tras igualar sin anotaciones frente a Cabo Verde en la fase de grupos, el conjunto español encadenó victorias sobre Austria, Portugal, Bélgica y Francia para instalarse en la gran final.

Por su parte, Argentina, liderada por Lionel Messi, buscará defender su prestigio internacional y conquistar un nuevo campeonato mundial en un enfrentamiento que promete reunir a dos generaciones del fútbol: la experiencia del astro argentino frente al talento emergente de Lamine Yamal, en un partido que definirá al nuevo campeón del mundo.