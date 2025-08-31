Yailin La Más Viral conquista Santiago con show histórico en el Gran Arena del Cibao

Bartolo García

Santiago de los Caballeros. – La cantante urbana Yailin La Más Viral reafirmó su posición como una de las artistas más queridas y escuchadas del momento, al presentar un espectáculo vibrante en el Gran Arena del Cibao, donde reunió a miles de fanáticos que corearon de principio a fin cada uno de sus éxitos.

El concierto, celebrado la noche del pasado sábado, representó un paso decisivo en la carrera de la artista, quien asumió el reto de llenar uno de los escenarios más importantes de la región norte del país. La asistencia masiva demostró la fidelidad de sus seguidores, especialmente mujeres jóvenes que acudieron vestidas al estilo de su ídolo.

Desde horas de la tarde, largas filas se formaron en las afueras del recinto, confirmando el fervor de las llamadas “chiviricas”. La emoción fue evidente en el rostro de la artista cuando expresó: “Muchas gracias por apoyarme en mi concierto en grande, es un sueño estar con todos ustedes. Esta noche Santiago es chivirica”.

El espectáculo abrió con un repertorio de sus temas más populares, incluyendo “DM”, “Nota”, “Sola” y “Si tú me gustas”, interpretados con un despliegue escénico que combinó luces, pantallas gigantes y un dinámico cuerpo de baile.

Uno de los momentos más esperados fue la participación de Shadow Blow, con quien interpretó el éxito “Solo tú y yo”. La química entre ambos encendió al público, y el artista aprovechó para anunciar su próximo concierto en diciembre en el mismo escenario.

Otros invitados de la noche fueron Bulova, Braulio Fogón, Nino Freestyle, Kraizy K y Haraka Kiko, quienes pusieron a vibrar el lugar con colaboraciones que levantaron de sus asientos a los presentes. Cada aparición sumó adrenalina al evento, confirmando la capacidad de Yailin de convocar a lo mejor del género urbano.

La artista también compartió un momento íntimo al dedicar el tema “Me encanta” a su hija Cattleya, logrando una de las ovaciones más sentidas de la velada. Posteriormente, interpretó junto a La Más Doll la canción “Te la parto”, sumando más sorpresas con invitados como Yomel El Meloso, Ceky Viciny y Polo Joa.

El montaje técnico incluyó efectos especiales, visuales innovadores y un sonido impecable que acompañó la potencia vocal y escénica de la intérprete. La producción general estuvo a cargo de Melissa Castillo y Wander Aquino, con el respaldo de Los 4 Fantásticos Entertainment, Mr. Grilled y Reconocidos.net.

Cabe destacar que el evento contó con un espacio inclusivo para personas con discapacidad, habilitado en un área lateral del escenario, lo que fue aplaudido por los asistentes como un gesto de accesibilidad y respeto hacia todos los públicos.

Otro de los invitados especiales fue Lomiel, quien interpretó su tema “Pa’ que lo bailes”, aumentando el entusiasmo en la arena. La noche alcanzó su punto más alto cuando Yailin interpretó “Toma Chapa” y estrenó el tema “Ahí vienen”, acompañado de un colorido show de lechones del carnaval de Santiago.

El cierre estuvo a cargo de la cantante colombiana Farina, quien dedicó palabras de admiración a Yailin antes de interpretar su éxito “Bing Bong”, con el que ambas concluyeron la velada pasada la 1:15 de la madrugada, dejando al público con la sensación de haber vivido una noche histórica.

La conducción del evento estuvo a cargo de Wilson Sued y Kriss du Cecile, quienes guiaron con dinamismo el desarrollo de la actividad.

Los organizadores, Los 4 Fantásticos y Mr. Grilled, anunciaron al final del espectáculo su próximo gran evento en Santiago: la presentación del bachatero Raulín Rodríguez, programada para el 27 de diciembre en el mismo escenario.

El concierto de Yailin La Más Viral en Santiago no solo demostró la fortaleza de su carrera, sino también su capacidad para conectar con su público y consolidarse como una de las artistas urbanas más influyentes de la República Dominicana.