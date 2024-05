Wirfin Obispo dice “fue injusta suspensión por toda la temporada”; se siente apenado por lo sucedido

Santo Domingo, RD .- El lanzador dominicano Wirfin Obispo, quien fue suspendido por la Liga Mexicana de Béisbol, expresó su descontento con la LMB, ya que según él esa suspensión fue injusta y que ni siquiera lo llamaron para que se exprese.

Obispo, que hasta esta semana fue relevista del equipo de la LMB, Olmecas de Tabasco, también se sintió apenado por agredir a un fanático con un guante, que dentro tenía una pelota que a la postre lo cortó en el rostro.

“Creo que fue injusta la suspensión por la temporada completa, ellos (LMB) ni me llamaron, no me preguntaron nada, solo el gerente del equipo me dijo que estaba suspendido por lo que resta de la temporada”, dijo Obispo, al ser abordado este miércoles en el programa Diamante Deportivo.

“En verdad me siento muy apenado por lo que pasó, yo vivo del béisbol, mi familia vive del béisbol, sé que lo que hice no está correcto, pero el fanático me hostigó de una manera que me sacó de mi casilla”, argumentó a los periodistas William Aish, Pedro Briceño, Bienvenido Carmona Jr. e Iván Cruz.

“Entiendo que ellos debieron escucharme, no tomar la decisión a la ligera. Ese fanático es reincidente en eso, ya que ha molestado también a Jorge Bonifacio; estaba borracho, tardó un rato llamándome a mi madre, diciéndome negro, reaccioné de manera indebida, lo sé, pero entiendo que él me faltó al respeto”, comentó en el programa que se transmite en La Voz de las Fuerzas Armadas.

La LMB informó este martes sobre la sanción que se le impuso a Obispo, relevista de los Olmecas de Tabasco, luego de la conducta antideportiva que mostró ante un aficionado el domingo en León, Guanajuato.

El lanzador agredió a un aficionado, por lo cual se le suspende el resto de la temporada 2024 de la Liga Mexicana de Beisbol.

“Voy al bullpen, el señor me pide una bola, le dije que no tengo, él insistió, le dije que no tenía una pelota de nuevo, me dijo tantas cosas que no puedo decirla en radio nacional, me discriminó, me llamó negro, seguí caminando, siguió llamándome negro, le dije que por qué me falta al respecto, me siguió insultando y por eso mi reacción, eso fue todo”, comentó.

Añadió que la falta de seguridad entre los estadios es algo normal en la LMB y que pensaba que, en ese momento, cuando el fanático le dice palabras obscenas pensó que iba a ver seguridad, pero que no fue así.

Al ser cuestionado si venía al país luego de la suspensión, la que no pudo apelar, dijo que ya tiene ofertas de una liga independiente y que se va a quedar lanzando en el país azteca.

Recientemente, Obispo pasó de los Toros del Este a las Águilas Cibaeñas. Anteriormente había lanzado por muchos años con las Estrellas Orientales.