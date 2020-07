Will Smith, su esposa y la confesión de infidelidad televisada que rompió récord de audiencia

Todo comenzó hace unos días cuando el rapero August Alsina, de 27 años de edad y amigo de su hijo Jaden en 2017, aseguró que había mantenido una relación con ella y con el consentimiento de su marido. La pareja, en un principio, se sintió molesta y ambos negaron tales hechos.

Pero ahora, Jada decidió sincerarse. Serios pero tranquilos conversaron y Jada explicó cuándo, cómo y por qué le fue infiel al actor.

Jada Pinkett le recordó a su esposo cómo su matrimonio atravesó una crisis hace cuatro años. Aseguró que su matrimonio pasaba por un momento muy difícil.

“Todo empezó con él necesitando ayuda y yo queriendo ayudarle con su salud, con su estado mental”, explicó la cantante.



“¿Y luego qué hiciste, Jada ?”, preguntó Will Smith sabiendo que la respuesta no va a ser la que le gustaría escuchar.

“A medida que pasaba el tiempo me metí en un tipo de enredo diferente con August”, explicó Jada.

Me enteré que Jade engaño a Will Smith y sinceramente no puedo creerlo, el la vivía tratando como una reina, siempre careteaba lo hermosa que era su mujer y la hija de puta va y le mete los cuernos, definitivamente él era mucho para ella pic.twitter.com/kiGc6gUY4t

— Melo◟̽◞̽ (@Louiss_Asss) July 11, 2020