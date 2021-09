La española Penélope Cruz ha sido premiada con el galardón de mejor actriz en el Festival de Venecia por su papel protagonista en Madres paralelas, la película de Pedro Almodóvar.

La intérprete también optaba al galardón por otro filme, Competencia oficial, de los argentinos Mariano Cohn y Gastón Drupat, pero finalmente su interpretación en Madres paralelas le ha dado este reconocimiento internacional, siendo así la primera intérprete española que logra la Copa Volpi en Venecia.

El León de Oro, gran premio a la mejor película, se lo ha llevado El acontecimiento, de la directora francesa Audrey Diwan. La película, que trata el aborto en la Francia de 1963 cuando la interrupción voluntaria del embarazo era una práctica ilegal, partía como una de las favoritas.

El León de Plata Gran Premio del Jurado, el segundo en importancia de la 78ª edición del Festival de Venecia,ha ido a parar al cineasta italiano Paolo Sorrentino por su película È stata la mano di Dio (Fue la mano de Dios).

Mientras que Jane Campion ha obtenido el León de Plata a la mejor dirección por The power of the dog (El poder del perro), y Maggie Gyllenhaal se ha llevado el premio el mejor guion por su debut en The lost daughter (La hija perdida).

TODOS LOS GANADORES DE LA 78ª EDICIÓN DEL FESTIVAL DE VENECIA