WhatsApp sufre caída en varios países y usuarios enloquecen

La plataforma de la red social de mensajería y videollamadas, WhatsApp, sufrió una caída este viernes en su servicio, registrado en varios países del mundo, y los usuarios enloquecieron en redes sociales realizando memes por lo sucedido, lo cual se ha vuelto una costumbre por las que anteriormente ha sucedido.

Tras la falla técnica en la plataforma de WhatsApp, millones de usuarios comenzaron a utiliar otras redes para indicar que no podían visualizar ver la hora de la última conexión de sus contactos así como si estos estaban en línea o no, y mucho menos ver la leyenda “escribiendo un mensaje”.

La página que realiza mediciones de plataformas de redes sociales Down Center, indicó que dicho problema técnico, aún no específicado, no ha sido resuelto hasta el momento.

Indica además, que debido al fallo algunos parámetros en el apartado de seguridad, han estado cambiando sin consentimiento de los propios usuarios.

Miles de usuarios en redes sociales como Twitter, han realizado memes indicando que ahora nadie podrá saber lo que están realizando, razón por la cual deberán creer sólo lo que ellos digan.

“Ahora no sé que está haciendo mi pareja”, reza uno de los tantos memes que han sido creados.

Otros son más ingeniosos y apuntan a cierto grado de infidelidad: “Si me dice que se fue a dormir, tendré que creerle, aunque no sé si está con otra chica”.

Hasta el momento la plataforma no ha emitido ningún tipo de comunicado oficial referente a la falla que afectó usuarios de diversos países.