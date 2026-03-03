Welinton Arnaud El “Bastión” de Santiago, Control Territorial y Estructural

Por Carlos Diaz

Arnaud ha logrado lo que a otros aspirantes les falta:

El respaldo masivo y explícito de la dirigencia local en una plaza electoral determinante.

Apoyo mayoritario:

En actos recientes, ha congregado a más de 1,700 dirigentes de toda la provincia.

La “Maquinaria” local: Cuenta con el apoyo del 80% de la dirigencia en Santiago, incluyendo a la gobernadora Rosa Santos (presidenta provincial del PRM) y al secretario general Enrique Romero.

Control de Gobiernos Locales: De los siete alcaldes del PRM en la provincia, seis respaldan abiertamente a Arnaud, sumado a ocho de los nueve directores distritales y siete de los once legisladores de la región.

La Gestión en INAPA como Trampolín Político

Su estrategia se basa en la “política de resultados”.A través de INAPA, ha ejecutado proyectos de alto impacto visual y social en Santiago, como el Saneamiento del Arroyo Gurabo, considerada por el gobierno como la obra de mayor impacto social del país.

Inversión millonaria: Presentó ante el Consejo de Desarrollo Estratégico de Santiago proyectos que rondan los RD$7,000 millones.

Conexión con las bases: Su estilo de “llamar a los compañeros por su nombre” y mantener cercanía con la militancia le ha permitido capitalizar la estructura del partido que se siente ignorada por perfiles más corporativos.

Desafíos y Escenario Interno

Aunque Arnaud se posiciona como el “candidato de la base”, su camino tiene obstáculos claros frente a las figuras de Leonel Fernández y el oficialismo:

La disputa interna: Encuestas recientes de febrero de 2026 lo sitúan como uno de los tres principales aspirantes junto a David Collado y Carolina Mejía.

Debilidad de Collado a lo interno: Analistas sugieren que si David Collado no logra consolidar el voto de la militancia dura, Arnaud —con su control territorial en el Cibao— se convierte en la opción natural para quienes buscan un candidato “puramente perremeísta”.

Estrategia frente a Leonel: Su discurso se ha endurecido contra la oposición, comparando directamente los 16 años de gobiernos del PLD y Leonel Fernández con la gestión del PRM para neutralizar la narrativa de “caída libre” del oficialismo.

En resumen, Arnaud ha “tocado la puerta” no solo con retórica, sino con votos amarrados y estructuras juramentadas, lo que obliga a los demás aspirantes y al propio Leonel Fernández a recalcular su fuerza en la zona norte del país.