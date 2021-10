Los inversores están pendientes del inicio de los informes de resultados de las compañías esta semana. La negociación de bonos estuvo cerrada por la festividad del Día de Cristóbal Colón

Las acciones estadounidenses cerraron el lunes con una baja lo que fue una sesión agitada, ya que los inversores se pusieron nerviosos antes de la temporada de presentación de resultados del tercer trimestre.

Los problemas de las cadenas de suministros y el aumento de los costos de la energía, entre otros, han provocado preocupación por las ganancias, que se comenzarán a conocer el miércoles con los resultados de JPMorgan Chase & Co..

Los índices revirtieron sus ganancias iniciales y las acciones de JPMorgan cayeron, además de estar entre los mayores lastres del S&P 500. El índice financiero S&P también bajó.

Según datos preliminares, el S&P 500 perdió 30,56 puntos, o un 0,70%, para terminar en 4.360,78 puntos, mientras que el Nasdaq Composite perdió 95,94 puntos, o un 0,66%, a 14.483,60. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 252,12 puntos, o un 0,73%, a 34.494,13 unidades.

“Me sorprendió ver al mercado al alza esta mañana porque la temporada de resultados está justo delante de nosotros, y el mercado es un poco cauto de cara a esta temporada de resultados”, dijo Tim Ghriskey, estratega jefe de inversiones de Inverness Counsel.

La temporada de resultados corporativos inicia esta semana con los reportes de JPMorgan Chase & Co el miércoles; de Bank of America Corp, Morgan Stanley y Citigroup Inc el jueves y de Goldman Sachs Group Inc el viernes.

“Los problemas de la cadena de suministro pueden haber afectado a las ganancias de varias empresas y de algunos sectores más que otros”, agregó.

Se prevé otro periodo de fuerte crecimiento de las ganancias en Estados Unidos en el tercer trimestre. Los analistas esperan un aumento interanual del 29,6% de los beneficios de las empresas del S&P 500, según datos de IBES de Refinitiv del viernes.

El sector de la energía también bajó tras alcanzar su máximo desde enero de 2020. La subida de los precios del petróleo ha alimentado la preocupación por el aumento de los costos para las empresas y los consumidores.

Algunas operaciones pudieron haberse visto afectadas por la festividad del Día de la Raza en Estados Unidos, porque los mercados de bonos estadounidenses permanecieron cerrados el lunes.

En tanto, los precios del petróleo WTI de Estados Unidos anotaron un aumento de 3% hasta máximos de siete años, debido a las previsiones de una mayor inflación porque la crisis de energía que está afectando a grandes economías no mostraba señales de amainar.

Los principales índices de Wall Street sumaron importantes ganancias la semana pasada, si bien los inversores aún esperan que la Reserva Federal comience su reducción gradual de estímulos monetarios al final del año.

(Con información de AP y Reuters)