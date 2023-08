Viagra: estos son los riesgos de su uso en jóvenes

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

El sildenafilo (popularmente conocido como Viagra ) es el medicamento estrella para tratar la disfunción eréctil en hombres. “Su principio activo es el citrato de sildenafilo, que ayuda a relajar los vasos sanguíneos en el pene y aumentar el flujo sanguíneo, lo que facilita la erección en respuesta a la estimulación sexual”, explica en detalle Manuel Alonso Isa , urólogo y andrólogo en la Unidad de Andrología y Cirugía Reconstructiva de ROC Clinic .

Según datos de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), en 2019 se vendieron en España 2,1 millones de unidades de Viagra y otros medicamentos similares para la disfunción eréctil, lo que representa un aumento del 1,8% con respecto al año anterior. Como apunta el urólogo, “la Viagra es uno de los medicamentos más recetados y utilizados para tratar la disfunción eréctil en todo el mundo”.

Su consumo en España, señala François Peinad o , experto en Cirugía y Salud Sexual del Varón, “es alto” y esto es así porque a medida que los hombres envejecen, “su probabilidad de disfunción eréctil se dispara, en particular a partir de los 60-70 años de edad”.

Sin embargo, en los últimos años se ha visto un aumento de adolescentes y jóvenes que utilizan la Viagra para sus relaciones sexuales, a pesar de que, como señala Alonso Isa, es un medicamento que no es afrodisíaco sino que “solo funciona en presencia de estimulación sexual” y que sólo está indicado para determinadas situaciones. Además, como recuerda el urólogo de Roc Clinic, “este medicamento sólo debe ser utilizado bajo la supervisión de un médico y siguiendo las instrucciones de la prescripción médica y la información del prospecto”. Además, “la Viagra no aumenta el deseo sexual ni protege contra enfermedades de transmisión sexual”.

En cuanto a sus indicaciones, este fármaco está indicado para “hombres adultos con disfunción eréctil, que es la incapacidad persistente para lograr o mantener una erección suficiente para una actividad sexual satisfactoria”. La disfunción eréctil puede tener varias causas, como factores psicológicos, enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión arterial, afecciones del sistema nervioso, problemas hormonales, entre otros.

Es importante tener en cuenta que “no está indicada para todos los hombres con disfunción eréctil”. También existen otras opciones de tratamiento para este problema, como “cambios en el estilo de vida, terapia psicológica, dispositivos de vacío, terapia de inyección intracavernosa, entre otros, y se debe hablar con un médico para determinar la mejor opción de tratamiento para cada caso en particular”.

Entonces, si sólo está indicada para adultos con problemas concretos de disfunción eréctil y su uso debe estar supervisado por un médico, ¿por qué se usa entre los más jóvenes? ¿existen riesgos para la salud de los jóvenes? ¿qué efectos puede tener sobre ellos?

Uso de Viagra en jóvenes

No hay datos que indiquen qué porcentaje de jóvenes (adolescentes) utilizan la Viagra para tener relaciones sexuales pero los urólogos señalan que es cierto que está habiendo un aumento de este uso recreativo. “Aunque el sildenafilo es un medicamento aprobado para tratar la disfunción eréctil en hombres adultos, algunos jóvenes han estado utilizandolo con fines recreativos o para mejorar el rendimiento sexual, a pesar de no tener una disfunción eréctil”, señala Alonso Isa.

En cuanto a los usos que los jóvenes hacen de este medicamento, según explica el urólogo de Roc Clinic, “se cree que lo hacen para mejorar la calidad o alargar la duración de las erecciones durante el sexo recreativo o, incluso, para impresionar a sus parejas sexuales”. Peinado va más allá. Según él, “los jóvenes mezclan la Viagra con alcohol, lo que, en principio, les ayudaría a conseguir erecciones más duraderas y fáciles”.

Esto, que parece algo inofensivo, en realidad no lo es y es que, como advierte Alonso Isa, “es peligroso y puede tener efectos secundarios graves para los adolescentes, especialmente si se toma sin supervisión médica o en combinación con otros medicamentos o sustancias”.

Pero esto no es todo, según cuenta este urólogo, “algunos jóvenes han estado tomando Viagra como una droga recreativa para experimentar una mayor excitación sexual o un efecto estimulante, lo que se conoce como “Viagra recreativa”. Esto, advierte, “también es peligroso y puede tener consecuencias graves para la salud, incluyendo efectos secundarios graves y reacciones adversas”

Consecuencias graves

Como señala Alonso Isa, la toma de sildenafilo de forma recreativa y sin tener una disfunción eréctil diagnosticada puede producir:

Efectos secundarios: La Viagra puede tener efectos secundarios, como dolores de cabeza, mareos, náuseas, dolor de espalda, enrojecimiento facial y problemas de visión. Estos efectos secundarios pueden ser más graves si se toma en dosis elevadas.

Riesgo cardiovascular: La Viagra puede aumentar la presión arterial y el ritmo cardíaco, lo que puede ser peligroso para aquellos que ya tienen problemas cardiovasculares o que toman otros medicamentos que afectan el corazón.

Interacciones con otros medicamentos: La Viagra puede interactuar con otros medicamentos, como los nitratos, que se utilizan para tratar enfermedades cardíacas, y otros medicamentos para la disfunción eréctil. Estas interacciones pueden ser peligrosas y pueden poner en riesgo la vida de los jóvenes.

Adicción psicológica: La toma de Viagra de forma recreativa puede llevar a una adicción psicológica, ya que los jóvenes pueden comenzar a sentir que necesitan la droga para tener una vida sexual satisfactoria.

Dificultades para tener erecciones: El uso recreativo de la Viagra puede llevar a una dependencia psicológica y, por lo tanto, dificultades para tener una erección sin el medicamento.

¿La Viagra puede crear dependencia?

Además de las consecuencias antes señaladas, también es importante recordar que la Viagra es un medicamento que “puede generar dependencia psicológica en algunas personas que la usan de forma regular y prolongada”, afirma Alonso Isa. Esta dependencia “se produce cuando una persona comienza a sentir que necesita la droga para tener una vida sexual satisfactoria”.

Esta situación “puede llevar a la ansiedad y al estrés cuando no se toma, lo que a su vez puede empeorar la disfunción eréctil”. Además, apunta, “la dependencia psicológica puede hacer que la persona tenga dificultades para tener una erección sin el medicamento, lo que puede afectar negativamente su vida sexual y su autoestima”.

Es importante tener en cuenta que “la dependencia psicológica no es lo mismo que la adicción física, ya que la Viagra no crea adicción física en el sentido de que no causa síntomas de abstinencia física cuando se deja de tomar”, informa.

Por ello, para evitar la dependencia psicológica, es importante “seguir las recomendaciones del médico en cuanto a la dosis y la duración del tratamiento”, explica el urólogo de Roc Clinic. Además, “es importante no tomarla de forma recreativa y sólo usarla bajo prescripción médica para tratar la disfunción eréctil”.

¿Cómo es el uso correcto de la Viagra?

Los expertos consultados por CuídatePlus explican cómo debe ser el uso correcto de la Viagra para evitar efectos adversos y la mayor eficacia, siempre, con “supervisión médica y siguiendo las instrucciones de la prescripción médica y la información del prospecto”.

Así, algunos puntos importantes sobre el uso de este medicamento son:

1. Dosis: La dosis recomendada de Viagra es de 50 mg, tomada una hora antes de la actividad sexual prevista. La dosis puede ajustarse a 25 mg o 100 mg según la tolerancia y la respuesta del paciente. No se debería superar dosis máxima en un período de 24 horas.

2. Administración: La Viagra se debe tomar por vía oral, con agua, sin alimentos o con una comida ligera. Es importante saber que la absorción puede disminuir si se toma con alimentos grasos o abundantes.

3. Estimulación sexual: La Viagra solo funciona en presencia de estimulación sexual, por lo que es importante recordar que no es un afrodisíaco y que no aumenta el deseo sexual.

4. Contraindicaciones: La Viagra está contraindicada en personas que toman nitratos, que tienen enfermedades del corazón o del hígado graves, que han sufrido un accidente cerebrovascular reciente o que tienen hipersensibilidad al sildenafil. También se debe tener precaución en personas con ciertas condiciones de salud o que están tomando ciertos medicamentos.

5. Efectos secundarios: La Viagra puede tener efectos secundarios como dolor de cabeza, enrojecimiento facial, trastornos visuales, mareos y náuseas. Si se experimenta algún efecto secundario, es importante contactar a un médico.

6. Interacciones medicamentosas: La Viagra puede interactuar con otros medicamentos, por lo que es importante informar al médico sobre cualquier otro medicamento que se esté tomando.