Sólo hubo dos vueltas detrás del coche de seguridad por la intensa lluvia. El podio para Max, Russell y Lewis. Sainz se lleva 0,5 puntos como décimo y Alonso acaba 11º

Por MARCO CANSECO

Es cierto que las condiciones eran dantescas y que la seguridad de los pilotos es hoy el único baremo que cuenta en la F1 a la hora de iniciar una carrera. El Gran Premio de Bélgica ha escenificado lo que representa la F1 moderna, en una pista que no tenía más agua que la de Barcelona en 1996 cuando ganó Schumacher su primera carrera con Ferrari y acabaron sólo seis coches, o en Estoril 1985, cuando Ayrton Senna deslumbró al mundo con su primera victoria a bordo de un Lotus, cuando había 10 cm de agua sobre al asfalto. Aquellas dos pruebas se corrieron de principio a fin.

Hoy no se pueden aplicar aquellos estándares de seguridad, en lo que algunos consideran lo racional y otros el timo del ‘tocomocho’, pues este deporte vive de aquella mística labrada por otros que se jugaron la vida y muchas veces la entregaron sin queja alguna. El público de Spa, acostumbrado al caviar, aguardó impertérrito por si había finalmente una carrera que nunca llegó.

Verstappen se acerca a Hamilton

Tres horas y 17 minutos después de la hora prevista, a las 18.17, se inicio una pantomima para completar dos vueltas detrás del ‘safety car’, lo que les permitía cerrar una clasificación final y entregar los trofeos con la mitad de puntos para los 10 primeros. Así, llegaron como salieron 6 minutos antes: Verstappen ganador, Russell segundo y Hamilton tercero.

Habría un podio, con el primer triunfo de Max en uno de sus circuitos de casa, (tiene doble nacionalidad belga-neerlandesa), el primero de George Russell en la F1, que arriesgó el sábado con el reglaje de lluvia para colocarse segundo y el tercero de Hamilton. Max puntúa 12,5 puntos, lo que sumado a los 7,5 de Lewis le deja ahora a sólo 3 puntos del liderato en el Mundial. Y en siete días otra carrera en su casa de Zandvoort, que regresa al calendario después de 36 años.

Sainz 10º y Alonso 11º

Un error de Checo Pérez antes de formar la parrilla dejó vacante su séptimo inicial, lo que le dio la oportunidad a Carlos Sainz de seguir sumando, esta vez 0,5 puntos por su décimo final, lo que quedará como una de sus mejores anécdotas numéricas. Fernando Alonso se conformó con el 11º, en un circuito donde el Alpine no iba nada en agua. Habrá más ocasiones.

No era necesario el esperpento

Si hoy en día no es posible correr en esas condiciones, lo honesto hubiera sido suspender cuando ya se sabía que no podría celebrarse la prueba. Reírse de los espectadores alargando el teatrillo no era necesario. Y menos repartir puntos en una carrera que no existió, lo que deja un aroma de farsa que en poco va a beneficiar a la F1 en el futuro.

Antiguamente, si alguien decía que no veía, decidía retirarse de la carrera, como Niki Lauda en Fuji 1976, o se le contestaba desde su equipo: “No hay problema, ve más despacio, que ya habrá alguien que vea algo más detrás de tí”. Hoy ya no es posible, es cierto, ya es otro deporte donde el contrato de televisión (cobrado) y la taquilla son más importantes que la veracidad y autenticidad del espectáculo. Algunos elegirán otros lugares a los que ir a gastarse 300 euros por cabeza.

Gran Premio de Bélgica 2021

1º M. Verstappen (LL) Red Bull 2/39

2º G. Russell (LL) Williams + 0″0

3º L. Hamilton (LL) Mercedes + 0″0

4º D. Ricciardo (LL) McLaren + 0″0

5º S. Vettel (LL) Aston Martin + 0″0

6º P. Gasly (LL) AlphaTauri + 0″0

7º E. Ocon (LL) Alpine + 0″0

8º C. Leclerc (LL) Ferrari + 0″0

9º N. Latifi (LL) Williams + 0″0

10º Carlos Sainz (LL) Ferrari + 0″0

11º Fernando Alonso (LL) Alpine + 0″0

12º V. Bottas (LL) Mercedes + 0″0

13º A. Giovinazzi (LL) Alfa Romeo + 0″0

14º L. Norris (LL) McLaren + 0″0

15º Y. Tsunoda (LL) AlphaTauri + 0″0

16º M. Schumacher (LL) Haas + 0″0

17º N. Mazepin Haas + 0″0

18º L. Stroll (LL) Aston Martin + 0″0

19º K. Raikkonen (LL) Alfa Romeo + 0″0

20º S. Perez (LL) Red Bull + 0″0

Checo Pérez, fuera antes de empezar

El mexicano no pudo lucirse en el fin de semana de su renovación. En las vueltas previas a la parrilla, evaluando el estado de la pista, perdió el control de su Red Bull y acabó en las barreras. Su séptimo quedaba libre para la salida. marca.com