Los amigos del Club Fernando Valerio (La Plaza), van a respirar tranquilo cuando lean esta columna.

*

Habíamos observado la ausencia de la duela del jugador Alex Abreu, en el Baloncesto Nacional de Puerto Rico.

*

Tony Jaquez, Cheo Pérez y los demás directivos de Plaza Valerio, estaban preocupados por la situación de Abreu, quien tuvo un gran torneo con ese club en el Baloncesto Superior de Santiago.

*

La ausencia se debía un brote de Mycoplasma en el equipo de los Santeros de Aguada, donde milita Abreu.

*

Pero, Alex regresó el martes a la cancha y demostró que está totalmente recuperado del problema de salud.

*

El Capitán de los Santeros estuvo 25 minutos en el partido, anotando 18 puntos y dando 9 asistencias.

*

Con esa actuación Alex Abreu llevó a su equipo a la victoria y trajo tranquilidad a La Joya.

*

Víctor Liz y Jonathan Rodríguez, de los Capitanes de Arecibo allá y los Metros de Santiago aquí, también estuvieron activos.

*

Liz, con el brazalete de Capitán de los Capitanes, jugó 26 minutos, suficiente para anotar 13 tantos, atrapar 2 rebotes y dar 2 asistencias.

*

Mientras que Jonathan Rodríguez tuvo 29 minutos de juego, con más rebotes 6, que puntos 5, aderezados con 2 asistencias.

*

Tanto los Capitanes como los Santeros están en la División A del Torneo Nacional de Baloncesto de Puerto Rico.

*

Los Capitanes están primeros con 13-3, mientras que los Santeros están sexto y último del grupo con 7-13.

*

SQUEEZE PLAY: Todo ser vivo que se alimenta de organismos en descomposición es un Saprobio…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…El domingo hay elecciones, apuesto peso a cabo ‘e túbano, de los que fuma Fellito Ortiz, que gana…El que saque más votos…Ni la Gallup es tan precisa como nosotros…El equipo de softbol Los Vecinos cumplió 45 años…Man Peralta informa que el viernes será la premiación de los jugadores más destacados 2023/2024…Será desde las 8:00 de la noche en los Salones del Hoya del Caimito Club Social…Se rumora que Jerar Encarnación va para los Gigantes del de San Francisco, California…Después de la temporada que está teniendo en México…Aunque otros aseguran que todavía no ha firmado…Merece otra oportunidad…¿Por dónde andará el Tsunami, Carlos Martínez?…Cómo es que con ese potencial y solo 32 años, ya tiene 3 fuera de Grandes Ligas…La vida desordena, parece que le está pasando factura…Y eso, que Martínez cuando jovencito, aspiraba a ser sacerdote…Pero, no está perdido, todavía puede sentar cabeza, rodearse de buenos amigos, que lo ayuden a caminar por senderos sanos y puede ser un diácono o presidente de asamblea y ser salvado como sucedió con el “Rubio Ingrato”…Confirmado, el Gilberto Lora que jugó con el primer equipo de baloncesto de Pueblo Nuevo, es el ingeniero hermano de Luis Lora…Ya investigamos por qué en la Liga de los Sapos no batean el Esfínter que tira José Valverde…Un estudio indica que los sapos cierran los ojos para poder tragar la comida…Cuando los softbolistas Sapos ven a Valverde en el box, dicen, esto es pan comió, cierran los ojos y el Esfínter los poncha…Cibao FC juega este jueves con Vega Real…Cibao es el club con más goles, tiene 23, pero no ha podido anotar en los dos últimos juegos…David Cepeda va a narrar ese juego a las 6:00 de la tarde, desde El Cóndor de La Vega…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Finlandia es el país europeo conocido como el país de los mil lagos…Por hoy, out 27.