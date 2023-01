VERDÉES preocupada por la contaminación en el globo terráqueo

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Santo Domingo, RD. – La Fundación Verdées, conocida institución que trabaja en defensa de los recursos naturales por la protección a la vida, declaró en el día de hoy que es de alta preocupación los efectos que contaminan la salud humana en el globo terráqueo.

Según Verdées existen varios factores que perjudican a nuestro planeta, como son: la destrucción de la capa de ozono, donde la principal causa es la emisión de sustancias compuestas por cloro y bromo, la contaminación del agua, gracias a la presencia de desechos sólidos en los mares, ríos o lagos, el daño al suelo, producto de tirar basura en cualquier espacio, además los carburantes de los vehículos en calles.

Verdées propone soluciones a esta grave problemática. Dentro de estas: Dejar de lanzar residuos en cualquier lugar, reciclar, consumir productos ecológicos y no químicos para no afectar al medioambiente, ser prudente al consumir agua y energía eléctrica, adquirir energía renovable, reducir el uso de vehículos en mal estado para que estos no desprendan gases tóxicos al aire.

No sólo el ser humano sufre las consecuencias de la contaminación sino también los demás seres vivos que habitan nuestro mundo. Por ello es necesario proteger los ecosistemas, la fauna y la flora que nos rodea.

“La Fundación Verdées está comprometida a preservar la vida en el planeta, porque en esta organización trabajamos por la vida”, afirmaron.

Puede ponerse en contacto con la Fundación Verdées, a través del correo:

[email protected]