Ventas de marihuana en NY alcanza nuevo récord; en Alto Manhattan existen tiendas legales

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Las tiendas legales de marihuana en este estado, algunas de ellas en el Alto Manhattan, obtuvieron un nuevo récord y casi se duplicó en un año, alcanzando un nuevo máximo de más de 550 tiendas, dijeron reguladores estatales.

La Oficina de Gestión dijo que hasta el 30 de noviembre se habían abierto en el estado 556 dispensarios autorizados para uso de adultos, casi el doble de los 261 de 2024.

Aproximadamente un tercio de los dispensarios, más de 200, se han abierto en la ciudad de Nueva York.

Las ventas legales de marihuana han superado los $2.5 mil millones desde su legalización en 2021, generando más de $360 millones en ingresos fiscales para el estado. Hasta noviembre se habían tramitado 2,362 licencias y 798 renovaciones.

El año pasado se llevaron a cabo 2,017 acciones de cumplimiento de la ley por un valor de más de 20 millones de dólares.