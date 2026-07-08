“Ventana a Quisqueya” pone en alto a RD con dos nominaciones a los Premios Emmy de Nueva York

Bartolo García

El segmento “Ventana a Quisqueya”, transmitido semanalmente por Noticias N+ Univision 41 Nueva York, obtuvo dos nominaciones a los Premios Emmy® de Nueva York, uno de los mayores reconocimientos de la industria televisiva en Estados Unidos. La distinción resalta el trabajo realizado para proyectar la cultura, la historia y la identidad de la República Dominicana ante millones de televidentes.

Las nominaciones corresponden al trabajo desarrollado durante el reinado de Mayra Delgado como Miss Mundo Dominicana 2025, quien además se desempeñó como corresponsal oficial de Noticias N+ Univision 41 desde República Dominicana. Su labor periodística fue clave para el éxito del proyecto y para acercar a la diáspora dominicana a sus raíces.

La producción ejecutiva, dirección y guion del segmento estuvieron a cargo de Diana Victoria, junto a Diany Mota, presidenta de Miss Mundo Dominicana, y un equipo de profesionales dominicanos que logró posicionar el proyecto en las categorías Arts & Entertainment – News & Content (Spanish) y Historical/Cultural News (Spanish).

La primera nominación reconoce el trabajo integral de Ventana a Quisqueya, que durante todo el año mostró la riqueza cultural, artística, gastronómica, turística e histórica del país. La segunda corresponde a un especial dedicado a las Hermanas Mirabal, un reportaje que resalta el legado de Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, coincidiendo con la conmemoración del centenario del nacimiento de Minerva Mirabal.

Diana Victoria expresó que estas nominaciones representan mucho más que un reconocimiento profesional, al considerarlas un homenaje a la República Dominicana y a su gente. Destacó que el proyecto demuestra que el talento dominicano puede competir al más alto nivel y que las representantes de Miss Mundo Dominicana pueden trascender como comunicadoras y embajadoras culturales.

Por su parte, Mayra Delgado afirmó que representar al país a través de Ventana a Quisqueya ha sido uno de los mayores honores de su vida, señalando que cada historia presentada permitió mostrar la grandeza del pueblo dominicano. Mientras, Diany Mota sostuvo que este logro confirma que el trabajo realizado con pasión y propósito puede trascender fronteras.

Ventana a Quisqueya nació como una alianza entre Noticias N+ Univision 41 Nueva York y Miss Mundo Dominicana con el objetivo de fortalecer el vínculo entre la República Dominicana y su diáspora. El segmento, producido íntegramente desde el país por un equipo de jóvenes profesionales, continúa promoviendo la riqueza cultural, histórica, artística y turística dominicana, consolidándose como una plataforma de proyección internacional para el talento nacional.