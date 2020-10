Los Toros del Este jugarán su temporada 2020-21 tratando de defender el título de campeones en medio de la pandemia.

Pero para el presidente del equipo, Luis Rodríguez Amiama, el haber conquistado el tercer campeonato de la novena de La Romana, lo único que hizo fue abrirles aún más el deseo de ganar.

“Venimos con más hambre de ganar el campeonato. La temporada pasada conquistamos el título nacional y el de la Serie del Caribe, pero por el tema de la pandemia nos cortaron la celebración.

Esto hay que repetirlo”, dijo Rodríguez Amiama al conversar con redactores del periódico Hoy.

Los Toros han ganado tres coronas de la pelota dominicana. La primera fue en la campaña 1994-95, cuando vencieron a las Aguilas Cibaeñas, la segunda fue conquistada en el torneo 2010-11 ante las Estrellas Orientales y el año pasado se impusieron a los Tigres del Licey.

Rodríguez Amiama reveló que para el próximo torneo tendrán material de alto calibre, que ha mostrado su interés de ponerse el uniforme luego de un verano de poca acción en los Estados Unidos por la campaña recortada por el coronavirus.

“Todos los peloteros quieren jugar y tomar turnos porque no jugaron mucho en el verano y quieren ser parte del campeonato. Teoscar Hernández (de los Azulejos de Toronto) nos dijo que se integrará aunque no desde el inicio. También Miguel Andújar (de los Yanquis de Nueva York) y otros que por ahora no puedo anunciar porque faltan algunos detalles por confirmar”, agregó Rodríguez Amiama, quien llega a su octava campaña como presidente de los Toros, tras asumir el puesto en abril de 2013.

El presidente taurino destacó el trabajo de la oficina de Operaciones de Béisbol, que lidera Raymond Abreu.

“Operaciones de Béisbol ha hecho un tremendo trabajo en los últimos tiempos y no ha sido diferente en esta ocasión. Recientemente hicimos algunas contrataciones de peloteros que fueron dejados libres y todo eso se suma al talento con el que contamos”, señaló.

Rodríguez Amiama se refirió a las contrataciones de Antonio Bastardo y Engel Beltré, ambos dejados desprotegidos este verano, como parte de los cambios en los acuerdos con la Federación Nacional de Peloteros Profesionales.

Luis Rodríguez Amiama

«Venimos con más hambre de ganar el campeonato. La temporada pasada conquistamos el título nacional y el de la Serie del Caribe, pero por el tema de la pandemia nos cortaron la celebración. Esto hay que repetirlo”.

«La mayoría de los ajustes que hemos hecho han sido relacionados con el protocolo (de salud). Se ha hecho un trabajo adecuado y contamos con un estadio que nos permite el distanciamiento necesario. El principal objetivo que tenemos es mantener a todo el mundo sano”.

SOBRE LA PANDEMIA

El ejecutivo naranja señaló que desde la oficina taurina se ha trabajado duro para cumplir con todos los protocolos que se han establecido para el próximo torneo, con el fin de garantizar la salud de todos, peloteros y personal del equipo.

“La mayoría de los ajustes que hemos hecho han sido relacionados con el protocolo (de salud). Se ha hecho un trabajo adecuado y contamos con un estadio que nos permite el distanciamiento necesario. El principal objetivo que tenemos es mantener a todo el mundo sano”, comentó.

Los Toros tendrán de vuelta al boricua Lino Rivera como su dirigente, así como también a los coaches Phil Regan (pitcheo), Julián Yan (bateo), Ruddy Yan (asistente de bateo) y Lionel Vázquez (bullpen).

Rodríguez Amiama también habló del compromiso de la organización para que el campeonato se celebre exitosamente.

“Es un reto que estamos obligados a asumir. La pelota invernal es el pasatiempo dominicano y todos los actores estamos comprometidos con que todo salga bien, desde la presidencia de LIDOM y con el apoyo de la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud Pública, de Deportes y nosotros los equipos, todos estamos haciendo lo necesario para que tengamos un buen torneo”, manifestó.