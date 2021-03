Kelvis Flete Checo es de esos que, desde el vientre de su madre escuchan hablar de béisbol.

*

Su padre José Ramón Checo, Joe Checo, Monchita Checo, ahora Minier, fue un agresivo jugador de béisbol y softbol, pero mejor manager.

*

Siendo la otra contraparte, el 50% restante, de un hogar de beisbolistas y softbolistas como los Flete del ensanche Bolívar, donde el “Sazón de Lourdes Flete”, es como para lamerse los dedos, después de lavar bien las manos.

*

Cuando hubo que bautizar a Kelvis, el padrino no podía ser más adecuado, Héctor (Tito) Pereyra, buen bateador amateur, pero con mano de piedra, pero dio cátedras al frente de la Federación Dominicana de Béisbol.

*

Kelvis comienza a prepararse como dirigente, cuando junto a Leonardo (Pichí) Almonte, Danny García, Che Ventura, Migue Rodríguez, entre otros, forman los Jordan.

*

Luego ganó la presidencia de la Asociación de Béisbol Olímpico de Santiago, dejando una gran impronta.

*

En ese trajinar, entable una gran amistad con Félix Fermín, quien con olfato de scout ve el potencial y conocimiento que tiene y se lo llave para México.

*

En un tiempo récord aprendió los secretos del béisbol mexicano, fue nombrado Gerente General de los Delfines de Ciudad del Carmen.

*

En la actualidad, Kelvis es el Gerente Deportivo de los Tecolotes de Dos Laredos.

*

Félix Fermín lo enseñó a volar con sus propias alas y ya Kelvis Flete se encumbra en cielos extraños, para orgullo de todos los dominicanos.

*

SQUEEZE PLAY: Tuitero ya está permitido por la Real Academia Española(RAE)…Me dice Paulino Pérez, Comisionado Adjunto de Boxeo Profesional, que Franklin Domingo De la Mota, viceministro de deporte, está metiendo la mano por esta disciplina…Qué bueno…Franklin Domingo, creo es sobrino de Panchito De la Mota…Lo conocido por los 80, un gran dirigente…Caramba, murió Carmelo Luna, hermano del Pupo Luna…Un buen hombre…También falleció Junior Santos, hermano de Víctor Santos, uno de los primeros estadistas del baloncesto de Santiago…Lino Rivera sorprendió en una grabación diciendo que tiene oferta para dirigir el equipo de Haití…Esa hermana nación no se conoce como beisbolera sino de fútbol…Aunque por ahí entra muchos peloteros cubanos que se escapan de Cuba…Le comenté a Fellito Ortiz que la gorra del Licey fue la que más se vendió en la temporada pasada…Me confirmó que el dato era cierto…Ya que los liceístas, cada vez que veían la pizarra y ellos en el sótano, volvía la gorra un guiñapo y tenían que comprar otra…Incluso, me dijo Fellito, que Radhamés Bonilla compró cinco gorras y Gustavo Suriel cuatro…En serio, donde fue que las compraron?…En los estadios no había gente y las tiendas estaban cerradas…Mi amigo y compadre Max Sánchez necesitaba una gorra de las Águilas para llevarse a Nueva York y yo tuve que enviarlo a la Villa Deportiva Freddy…Lo de las redes es otra cosa que puede ser cierta…Tenemos que estar claro en una cosa…Si nos ponemos la vacuna, vamos a morir…Si no nos ponemos la vacuna, vamos a morir…No es una vacuna contra la muerte, es contra la Covid-19…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que Pu Yi el último emperador de China, terminó trabajando durante algunos años de jardinero…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez