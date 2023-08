Vea que maestra es acusada de mantener relaciones sexuales con un estudiante en EE.UU.

Agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Hamilton (Tennessee, EE.UU.) arrestaron a la maestra de geometría Casey McGrath el viernes pasado y la acusaron de un delito sexual agravado por “contacto físico inapropiado” con un estudiante menor de edad, informó Fox News.

A McGrath, de 28 años, se le imputan cargos por participar “ilegalmente, y a sabiendas, en una penetración sexual con una persona de al menos 13 años de edad, pero menos de 18”, según los documentos de la acusación. También se señala que ella es “al menos, 10 años mayor que la víctima”.

Casey McGrath, age 28, of Ooltewah Tennessee, was a 10th grade geometry teacher at Chattanooga Central High School. She was arrested by the Hamilton County Sheriff’s Office and charged with aggravated statutory rape of male student. #FirstThem👉🏾 #ExposeGroomers👀 #MeTooTwitter🙋🏽‍♀️ pic.twitter.com/RrO3oPrrgG