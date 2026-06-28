Varios resultados de la Liga de Béisbol Chino Suazo

SANTIAGO.-El representativo de Villa Olga doblegó dos veces a Very Good, en partidos de la Liga de Béisbol Chino Suazo, donde se disputas la Copa Alcaldía de Santiago y se disputan tres categorías.

El primer encuentro fue un duelo de pitcheo el cual finalizó 2-1 carreras, con victoria para Wilfred Polanco y derrota para Frailyn Miguel.

Nelson Mata encabezó la ofensiva de Villa Olga con dos imparables Alvin Núñez y Jesús Fernández. Mientras por los vencidos Jospin Peña bateó uno por terreno de nadie.

En el segundo encuentro, los anfitriones de Villa Olga se volvieron a imponer con blanqueada de 6-0.

P&B EXPLOSIVO

Jugando en la categoría de 11-12 años, la Liga P&B montó un hipódromo al imponerse 23-1 a Adonis Jiménez, en el primero de la doble cartelera, con triunfo para Lion Jiménez y fracaso para Luis Morel.

Ofensivamente sobresalieron por P&B, Sebastián García con tres cohetazos y Luis Marte dos.

La única vuelta de los infantes de Adonis fue un largo cuadrangular de Miguel castro.

En el segundo desafió P&B se volvió a imponer con diferencia de 6-1 carreras, alzándose con el triunfo Ramos y derrota para Roger Rodríguez.

Albert Peñaló sonó tres imparables por los ganadores, Sebastián Martínez, Felipe Gómez y Olivo Rosario, un sencillo.

Por la tropa de Adonis el bate más alegre fue Roger Rodríguez con tres por terreno de nadie, Lucas Núñez con dos y Diego Espinal uno.

MATANZAS GANA DOS

Jugando en la categoría de 9-10 años, los pequeñitos de Matanzas se impusieron dos veces a Adonis Jiménez.

El primero concluyó 11-1 con triunfo para Adrian Balbuena y derrota para Rafael Colón.

Arian Santana aportó un cuadrangular, José Tineo, dos singles; Ray Beato, Christian Mezquita y Uriel Martínez, un sencillos.

Por Adonis Jiménez, Joel Ureña, un doble y Rafael Colón, un sencillo.

Matanzas se impuso en el segundo 7-3, con triunfo para Uriel Martínez y la derrota para Rayniel Núñez.

Por los matanceros Yadiel Tavárez y Frailyn Tolentino la botaron, Cristian Mezquita y Ray Beato, tres por terreno de nadie.

El poder de los perdedores se dejó sentir y las tres carreras que hicieron fueron cuadrangulares de Darwin Capellán, Jael Ureña y Sterlin Rafael, adornado con un sencillo de Rayniel Núñez.