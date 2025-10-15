Valoran en NY mensaje reconocimiento Javier García al presidente Donald Trump

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Dominicanos de diversos sectores en esta ciudad (profesionales, taxistas, barberías, salones de bellezas y ciudadanos comunes) valoraron el mensaje de reconocimiento que el precandidato presidencial del PLD, Francisco Javier García, enviara al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por la firma del acuerdo de paz para Gaza entre Israel y Hamás.

Sostienen que la acción es correcta porque Javier García, con alta posibilidad de ser presidente del país, debe ir desde ya cultivando relaciones al más alto nivel para beneficio del país caribeño.

En su cuenta X, Javier García expresa: «El mundo acaba de ser testigo de un acontecimiento histórico de extraordinaria trascendencia con la firma del acuerdo de paz para Gaza entre Israel y Hamás, liderado por el presidente estadounidense Donald Trump».

Añade: «Se trata de un hecho que evidencia que la paz siempre es posible en el mundo. En ese contexto, hay un elemento significativo a destacar, y es la felicitación que el expresidente demócrata de EE. UU, Joe Biden, extendió a Trump, por lograr la liberación de rehenes vivos y un nuevo alto al fuego en Gaza».

«Este icónico gesto constituye una muestra de la fortaleza de la democracia norteamericana, que debe verse de ejemplo para los regímenes democráticos de América Latina».

«Aprovecho para felicitar al presidente Trump por su liderazgo en este acontecimiento trascendente para la humanidad; porque con este acuerdo de paz ha ganado el mundo», precisa Javier García.

Sostiene que «lo importante es que en lo adelante esa parte estratégica de la geopolítica mundial se encamine hacia una paz duradera a través del entendimiento sincero entre israelíes y palestinos».

«No se puede soslayar que, a pesar del alcance global de la competencia entre grandes potencias en la actualidad, EUA continúa siendo la ficha clave en el tablero mundial”, precisa Javier García.

