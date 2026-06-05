Urólogo dominicano Pablo Mateo fortalece su formación internacional con especialización en Andrología Avanzada en España

Bartolo García

Santo Domingo. El doctor Pablo Mateo, cirujano urólogo y trasplantólogo renal dominicano, culminó exitosamente un Fellowship Internacional en Andrología Avanzada en el reconocido Instituto LYX de Madrid, España, uno de los principales centros especializados en salud sexual masculina y cirugía reconstructiva urológica de Europa.

Durante varias semanas de formación intensiva, el especialista participó en más de 200 procedimientos y actividades académicas de alto nivel, fortaleciendo sus conocimientos en técnicas avanzadas y tratamientos innovadores dentro de la urología moderna.

El programa incluyó entrenamiento especializado en cirugía de prótesis de pene para disfunción eréctil severa, implantación del esfínter urinario artificial AMS 800 para tratar la incontinencia urinaria masculina, manejo integral de la enfermedad de Peyronie y procedimientos mínimamente invasivos para engrosamiento y remodelación peneana.

La capacitación fue desarrollada bajo la dirección del reconocido urólogo internacional Dr. Juan Ignacio Martínez-Salamanca y un equipo multidisciplinario del Instituto LYX, referente europeo en medicina sexual masculina, andrología y cirugía reconstructiva.

Al valorar esta experiencia, el Dr. Mateo afirmó que la actualización constante es esencial para ofrecer una atención médica de excelencia. “Cuando se trabaja con pasión, estudiar nunca termina. Este entrenamiento representa una oportunidad extraordinaria para continuar ofreciendo a nuestros pacientes tratamientos de última generación respaldados por la evidencia científica y la experiencia internacional”, expresó.

Con esta nueva especialización, el médico dominicano amplía la disponibilidad de procedimientos avanzados para pacientes que enfrentan condiciones como disfunción eréctil, incontinencia urinaria, enfermedad de Peyronie y otros trastornos que afectan significativamente la calidad de vida masculina.

El Dr. Pablo Mateo agradeció al Instituto LYX, al Dr. Juan Ignacio Martínez-Salamanca, así como a Boston Scientific y Antilles Medical por el respaldo recibido durante este proceso de formación. Destacó que la incorporación de nuevas tecnologías y conocimientos especializados permitirá que más pacientes dominicanos tengan acceso a tratamientos innovadores y seguros sin necesidad de viajar al extranjero. #eljacaguero #PabloMateo #Urología #Andrología #SaludMasculina #RepúblicaDominicana #Madrid #MedicinaAvanzada