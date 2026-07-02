Unión Médica reunirá expertos nacionales e internacionales en su XXVI Congreso Internacional 2026

El evento, que se celebrará los días 3 y 4 de julio en Santiago, abordará los avances en inteligencia artificial, innovación tecnológica y las principales especialidades médicas

Bartolo García

La Clínica Universitaria Unión Médica del Norte anunció la celebración de su XXVI Congreso Internacional 2026, que tendrá lugar los días 3 y 4 de julio en el Hotel Hodelpa Gran Almirante, en Santiago, bajo el lema “Excelencia en Salud: Tecnología, Ciencia e Inteligencia Artificial”. El encuentro reunirá a especialistas nacionales e internacionales para analizar los más recientes avances de la medicina y su impacto en la atención de los pacientes.

El congreso contará con la participación de médicos, residentes, especialistas y estudiantes de término de medicina de diferentes regiones del país, quienes asistirán a conferencias, talleres y mesas de discusión orientadas a fortalecer la actualización científica y la formación continua de los profesionales de la salud. La actividad cuenta con el aval del Colegio Médico Dominicano (CMD).

La jornada académica iniciará el viernes con la conferencia magistral “El impacto de la IA en la Salud Mental”, a cargo del psiquiatra doctor Rafael Johnson, quien abordará las oportunidades, desafíos y riesgos que representa la inteligencia artificial en el ejercicio de la medicina y en la atención de pacientes con trastornos de salud mental.

Durante el evento también se desarrollarán exposiciones sobre neurocirugía funcional, tecnología robótica aplicada a la cirugía de columna, pediatría, cardiología, cirugía bariátrica y el impacto del nuevo Código Penal en la responsabilidad médica, además de talleres especializados en prueba de esfuerzo cardiopulmonar y reanimación cardiopulmonar pediátrica.

Los organizadores destacaron que uno de los principales objetivos del congreso es promover el análisis sobre la incorporación de la inteligencia artificial en la práctica clínica, resaltando su potencial para mejorar la precisión de los diagnósticos, optimizar tratamientos y fortalecer la seguridad de los pacientes, sin dejar de lado los retos éticos que plantea esta tecnología.

Los detalles del evento fueron ofrecidos durante una rueda de prensa encabezada por los doctores Fausto Hernández, vicepresidente del Consejo de Administración; Carolina Almánzar, directora médica; Javiela Tejada y Julio Gonell, quienes resaltaron que esta actividad consolida a Santiago como uno de los principales centros de desarrollo médico y académico del país. Los participantes recibirán certificado, material de apoyo, almuerzo y espacios para el intercambio profesional.