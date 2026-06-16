Unión Médica gradúa 30 nuevos especialistas y amplía su oferta académica con Anestesiología

Bartolo García

SANTIAGO.– La Clínica Universitaria Unión Médica del Norte celebró con orgullo institucional la XIII Graduación de Residencias Médicas, acto en el que 30 nuevos especialistas culminaron exitosamente su proceso de formación y se integran al sistema de salud dominicano con una sólida preparación científica, ética y humana.

Durante la ceremonia, el presidente del Consejo de Administración, doctor Julián Sued, destacó el crecimiento sostenido del programa académico de la institución, que actualmente cuenta con una matrícula activa de 99 médicos residentes distribuidos en diversas especialidades médicas, consolidándose como uno de los principales centros de formación especializada de la región Norte.

Como uno de los anuncios más importantes del evento, Sued informó la incorporación de la especialidad de Anestesiología al programa de residencias médicas, una iniciativa que amplía las oportunidades de formación para los profesionales de la salud y fortalece la capacidad docente y asistencial de la institución.

El ejecutivo exhortó a los nuevos especialistas a ejercer la medicina con sensibilidad humana y vocación de servicio. “Ser médico especialista no solo implica conocimientos científicos, sino también humanidad, empatía y compromiso con cada paciente”, expresó, destacando que el título obtenido representa una gran responsabilidad frente a la sociedad.

Por su parte, la gerente de Enseñanza, doctora Verónica Lockward, reflexionó sobre los retos de la medicina moderna en una era marcada por la inteligencia artificial, la medicina de precisión y el análisis de datos. Señaló que, aunque la tecnología se ha convertido en una herramienta fundamental para el diagnóstico y tratamiento, nunca podrá sustituir el juicio ético, la compasión y la responsabilidad que caracterizan al ejercicio médico.

Uno de los momentos más emotivos de la actividad fue la entrega del Premio a la Excelencia “Don Jaime Sued”, reconocimiento otorgado a los residentes con desempeño sobresaliente por su disciplina, rendimiento académico, valores institucionales y calidad humana. Los galardonados recibieron placas de reconocimiento e incentivos especiales como estímulo a la excelencia profesional.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades académicas, médicas y hospitalarias, entre ellas la doctora Carolina Almanzar, directora médica; la doctora María José Fernández, directora de la carrera de Medicina de la PUCMM; y el doctor Francis Fajardo, encargado de la Unidad de Investigación. Con esta nueva promoción y la expansión de su programa académico, Unión Médica del Norte reafirma su compromiso con la formación de especialistas altamente capacitados para responder a los desafíos actuales y futuros de la salud en la República Dominicana.