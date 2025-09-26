“Una reflexión de Desireé Peña”

Por Desire Peña

Totalmente cierto con lo único que no estoy de acuerdo es que ustedes sigan creyendo que es el partido de Dr. Peña Gómez, y le quiero decir que ese partido ya no existe , bueno si existe, ese partido sigue siendo el PRD, el partido del hacho prendido que lamentablemente cumplió su ciclo y desapareció prácticamente con la desaparición física del Dr. Peña Gómez y otros factores externos.

Como los compañeros quedamos a la deriva decidimos apoyar al PRM, el partido AZUL , porque de blanco no tiene absolutamente nada, un partido que ha demostrado la incapacidad para gobernar, un partido que nuestro Presidente en quien pusimos nuestra confianza , insiste en dejar en sus funciones a funcionarios inoperantes y a 5 años de gobierno , aún el pueblo pidiéndoselo no hace los cambios necesarios. Un gobierno que se jacta de decir que es transparente y a 5 años se han destapado actos de corrupcion como en todos los gobiernos y cuando le hacen la pregunta al presidente al respecto elige decir que el no se mete en eso, que es cosa del ministerio independiente y los funcionarios siguen bien gracias en sus funciones, habiendo tantos compañeros valiosos, con la capacidad y están sentado en el banco.

El PRM no es la sombra de lo que invicionò el Dr. Peña Gómez, un hombre que tenía sus ideales claros, y que su mayor virtud fue su nobleza en perdonar hasta sus adversarios y siempre de cara a la base de su partido, que hoy están en un limbo.

Yo Desiree Peña Gómez hija de ese gran líder de masas, desconozco algunos compañeros de la cúpula que dicen que son Peñagomistas y esos mismos compañeros llegaron a su gobierno a service con la cuchara grande y ahora tienen el tupe de llamarnos clientelistas porque exigimos nuestros derechos por un trabajo realizado.

Vergüenza me da que con el desmadre que nuestro partido esta sometiendo a nuestro país ,con la ayuda de otros gobiernos pasados, algunos compañeros sigan pensando que el partido AZUL tenga que ver con el Dr. Peña Gómez, este partido es exclusivamente de nuestro Presidente Luis Abinader, es un partido que está siendo gerenciado como una empresa, un empresa que solo tiene cabida para amigos,amantes y sangre azul, es un partido que aunque yo pertenezca a él aún, me ha decepcionado, un partido que se olvidó de su base, y que tiene un país sometido en una incertidumbre que uno no sabe a donde esto vaya a parar.

Solo le pido a los compañeros que oren para que el señor todopoderoso tenga misericordia de nuestra nación.

Desiree Peña

Hija del Dr. José Francisco Peña Gómez