Una abuela devuelve 15.000 dólares que encontró y se lo agradecen con creces

El pasado 21 de enero Dianne Gordon, una mujer de 65 años, estaba recorriendo a pie los cinco kilómetros que separan su hogar en White Lake (Michigan) hasta su lugar de trabajo en otra localidad cuando cerca de una gasolinera encontró una bolsa que iba a cambiar su suerte. Pero no de la manera en que, quizá, lo habría hecho para muchos.

La bolsa en cuestión contenía 15.000 dólares en efectivo, un dinero que le habría venido muy bien, ya que si cada día tardaba una hora en ir hasta el trabajo y otra más en volver no era por gusto, sino porque un año atrás se le había averiado el auto y debido a su situación económica no podía permitirse uno nuevo.

Sin embargo, lo que tampoco podía permitirse, en este caso por su honestidad, era quedarse con ese dinero ‘caído del suelo’, por lo que Dianne contactó con la Policía y lo devolvió.

Las autoridades no tardaron mucho en encontrar a los propietarios del dinero, ya que además del efectivo la bolsa contenía tarjetas de invitación para una boda que se había celebrado ese mismo día, informa WXYZ.

Dianne Gordon said more than the overwhelming GoFundMe response, she is most thankful that the newlywed couple that dropped the bag, got it returned to them by the police. https://t.co/9xUCjiKwVg