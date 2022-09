Un terremoto de magnitud 6,9 sacude Taiwán

El sismo se sintió en el extremo norte de la isla en la capital, Taipei, hizo que el tren se descarrilara y colapsó un edificio el cual atrapó gente en su interior. Hasta el momento no hubo informes inmediatos de lesiones graves

Un fuerte terremoto sacudió gran parte de Taiwán el domingo, derribando un edificio de tres pisos y atrapando temporalmente a cuatro personas en el interior, dejando varados a unos 400 turistas en la ladera de una montaña y derribando parte de un tren de pasajeros de sus vías.

El terremoto de magnitud 6.8 fue el más grande entre docenas que han sacudido la costa sureste de la isla desde el sábado por la noche, cuando un terremoto de 6.4 sacudió la misma área. No hubo informes inmediatos de lesiones graves.

En esta foto proporcionada por el gobierno de la ciudad de Hualien, una víctima atrapada es llevada en una camilla cuando la víctima fue encontrada y rescatada por los bomberos de un edificio derrumbado en el municipio de Yuli, condado de Hualien, este de Taiwán, el domingo 18 de septiembre de 2022. (Gobierno de la ciudad de Hualien vía AP)

La mayor parte del daño parecía estar al norte del epicentro, que la Oficina Central de Meteorología de Taiwán dijo que estaba en la ciudad de Chishang a una profundidad relativamente baja de 7 kilómetros (4 millas).

El edificio de tres pisos, que tenía una tienda de conveniencia 7-11 en la planta baja y residencias en la parte superior, se derrumbó en la cercana ciudad de Yuli, dijo la Agencia Central de Noticias de la isla.

El dueño del edificio, de 70 años, y su esposa fueron rescatados primero, pero tardaron más en llegar a una mujer de 39 años y a su hija de 5.

Los bomberos rescatan a una persona en el sitio donde un edificio se derrumbó después de un terremoto de magnitud 6,8, en Yuli, condado de Hualien, Taiwán, 18 de septiembre de 2022. Centro de Operaciones de Emergencia Central del Terremoto 0918 de Taiwán/Folleto a través de REUTERS

Una foto publicada por el gobierno de la ciudad de Hualien mostró a la niña acostada en una manta y siendo entregada por una escalera de metal desde la parte superior de los escombros por trabajadores de rescate con casco con uniformes naranjas.

Los dos pisos superiores del edificio se dejaron extendidos a través de una pequeña calle y al otro lado, con cables de electricidad derribados por la estructura caída.

Más de 7.000 hogares fueron reportados sin electricidad en Yuli, y las tuberías de agua también fueron dañadas.

La policía y los bomberos se apresuraron a colapsar un puente en una carretera de dos carriles en lo que parecía ser una parte rural de la misma ciudad donde tres personas y uno o más vehículos podrían haberse caído, según informes de los medios.

También en Yuli, un deslizamiento de tierra atrapó a casi 400 turistas en una montaña famosa por los lirios naranjas que cubren sus laderas en esta época del año, dijo la Agencia Central de Noticias. No tenían electricidad y una señal de teléfono celular débil.

Los escombros de un dosel que caía en una plataforma en la estación de Dongli en la ciudad de Fuli, que se encuentra entre Yuli y el epicentro en Chishang, golpearon un tren que pasaba, descarrilando seis vagones, dijo la Agencia Central de Noticias, citando a la administración ferroviaria. Ninguno de los 20 pasajeros resultó herido.

El temblor se sintió en el extremo norte de la isla en la capital, Taipei. En la ciudad de Taoyuan, al oeste de Taipei y a 210 kilómetros (130 millas) al norte del epicentro, un hombre resultó herido por el colapso del techo en el piso 5 de un centro deportivo.

La Agencia Meteorológica de Japón emitió un aviso de tsunami para varias islas del sur de Japón cerca de Taiwán, pero luego lo levantó.

Taiwán se asienta en la confluencia de las placas filipina y eurasiática, por lo que los terremotos son frecuentes en la isla.

(con información de AP)