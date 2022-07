El prestigioso empresario Cirilo Moronta propietario del icónico restaurante lounge 809 y Dickman Express Restaurante (La Parrilla) situados en el Alto Manhattan, juramentado el miércoles en la noche en el PRM por la alcaldesa de Santo Domingo, Carolina Mejía Gómez, prometió fajarse 24 horas, los 7 días de la semana (24 /7) por la reelección del presidente Luis Abinader.

Moronta, en una entrevista luego de ser juramentado en un masivo acto encabezado por la alcaldesa en su calidad de secretaria general nacional del PRM, dijo que entre sus motivaciones principales para juramentarse está la de que Abinader está haciendo buen trabajo y tiene todas las intenciones de seguir haciéndolo.

Moronta, quien fue candidato a la diputación de ultramar por el PRSC y el BIS en las elecciones del exterior 2016, sostuvo que Abinader está trabajando a favor del pueblo dominicano y ha prestado mucha atención a la comunidad dominicana en el exterior.

“No creo que haya habido otro presidente que nos haya tomado más en cuenta que Abinader”, agregó.

Reveló que consultó el paso al PRM con su amigo Carlos Gómez, senador de ese partido por la provincia Espaillat.

“He tenido buenas relaciones con todos los partidos y candidatos y en el 2016 me juramenté en el PRSC pero hubo una alianza en lo presidencial con el PRM, y la distinción que el presidente Abinader me ha conferido es más que suficiente para yo tomar la decisión que tomé”, añadió Moronta.

“Sé que la diáspora dominicana estás agradecida con el presidente Abinader y tenemos que estar claros: no habíamos tenido un presidente que se preocupe más con esta comunidad”, dijo el empresario.

“Consulté esta decisión con Carlos Gómez y otros amigos que me voy a reservar los nombres, pero tenía que hacerlo”, explicó.

Dijo que hace varios años renunció del PRSC, porque ese partido no tiene estructura en Nueva York. “Lo que tiene son pocos dirigentes, es muy pequeño y muy debilitado, no iba a perder mi tiempo, quiero trabajar a favor de mi comunidad y por vía del Partido Reformista, no iba a lograr mis objetivos”.

Moronta afirmó que a partir de su juramentación comienza el trabajo por la reelección.

“Tenemos que trabajar porque al Gobierno de Abinader le ha tocado las crisis de la pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania, los altos precios del petróleo y la espiral inflacionaria que es mundial”, dijo.

“Ante esta situación con todo lo que está pasando, Abinader está manejando el país de una manera que hay que darle crédito y reconocerlo”, puntualizó Moronta.

Por Miguel Cruz Tejada