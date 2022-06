Sin Filtros ni Frenos en el Teclado

Por Mario Martínez

En nuestros recorridos por distintos pueblos de nuestra República Dominicana y abarcando toda las regiones, hemos podido notar, que la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB), no es un proyecto en solo de la Región Este, es un sentimiento y un deseo nacional, ya que en cada provincia y municipio, la población está pendiente de cuando iniciará la construcción, con el propósito de ver más avance, más competencia; así como la rotura del monopolio en nuestro país.

Muchas personas de las que hemos consultados nos dicen que sueñan con que esa mega obra, que viene a impulsar el desarrollo y aportar a la meta del millón de empleos del Señor Presidente Constitucional de la República Dominicana, Luis Abinader.

Hemos visto con mucho agrado que se inicien proyectos en distintos puntos del país, sin embargo nos apena que no le den el sí a esta construcción tan importante para la nación y para ese deseo de más empleos para el país.

Consideró sensatos a los hombres y mujeres del PRM que apoyan este proyecto del nuevo aeropuerto. El AIB es de todos los partidos. Este proyecto se hará para que nos beneficiemos todos.

Pero cabe decir que no son solo los Altagracianos, la región este y el país, que desean ver esa realidad, nos ha sorprendido que de distintos países y Estados del Mundo nos cuestionen, sobre cuando se romperá el hielo del subdesarrollo en nuestro país y nuestra clase politica y algunos pseudo dirigentes de algunos sectores sociales. Cuándo entenderán que solo las grandes construcciones impulsan el desarrollo pleno de las naciones ?

Hemos recibidos llamadas y mensajes de Europa, Asía, el Medio Oriente, Sur y Centro América, pero más de Estados Unidos, de gente que se suman a ese sentimiento que se llama Aeropuerto Internacional de Bávaro o AIB. Entre las personas del exterior que nos han contactado, algunos nos han confesados algunas quejas de mal servicios en distintas terminales aeroportuarias del país, pero de la que más quejas nos han dado, es del Aeropuerto Internacional de la zona turística de Punta Cana.

No sabemos en verdad cuando el pequeño grupito desistirá de bloquear esta obra de desarrollo, que solo por razones personales no ha desistido de esa torpe ideas de que un proyecto de sentimiento nacional e internacional solo beneficia a un grupo y no a todos. Esta ha sido su torpe defensa. Se creen los sabios, los más cínicos. Este pueblo hace tiempo que dejó de ser rural, todos sabemos las ganancias de un aeropuerto en una provincia, en una región y un país.

Le invitamos a que no nos tomen el pelo. Esta bueno para que nos crean ignorantes.

Señor Presidente, Luis Abinader, todos sabemos que hace falta que se abran fuentes de trabajos, aquí tiene una gran oportunidad de ayudar a muchos a buscarse el sustento diario. Todos sabemos que en el sector público no hay espacio para todos, este es el momento oportuno para que usted rompa con el monopolio y ordene el primer picazo del nuevo Aeropuerto Internacional de Bávaro. Sabemos de sus intenciones sensatas y del deseo de hacer lo que más convenga al pueblo y a todos los dominicanos, estamos y estaremos con usted hasta el final de su mandato, pero debo decirle que el sentir del AIB, no es solo de los dominicanos, es también de la comunidad internacional, que goza de nuestro turismo y carisma de los dominicanos. Es el sentimiento de la pujante diáspora dominicana, que es el 6% de los dominicanos que viven en el exterior.

Le sugerimos humildemente, Presidente Abinader, que reflexione y tome la decisión de permitir esta obra de la nación.

Mario Martínez.

Frente Amplio – provincia la Altagracia.