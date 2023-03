Un nuevo color llega al iPhone 14 y iPhone 14 Plus

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

La última versión del iPhone, el iPhone 14 y el iPhone 14 Plus, llegará en un nuevo color emocionante. Además de los colores actuales, se añadirá una opción de color amarillo al modelo estándar y al modelo Plus. Este tono único y vibrante aportará una frescura renovada a los dispositivos más populares de Apple.

Los rumores apuntan a que el nuevo color será una edición limitada, por lo que los usuarios interesados en adquirir un iPhone 14 o iPhone 14 Plus en este tono deberán actuar rápido para obtenerlo. Los nuevos modelos también contarán con todas las características que los usuarios adoran de los iPhones, como una cámara de alta calidad, una pantalla clara y brillante, y una potente batería.

Los detalles exactos sobre el lanzamiento del iPhone 14 y el iPhone 14 Plus en el nuevo color aún no han sido anunciados por Apple, pero se espera que se publiquen pronto. Con su diseño innovador y su nueva opción de color, el iPhone 14 y el iPhone 14 Plus prometen ser los teléfonos móviles más codiciados del año.