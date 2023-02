Un filipino buscado en EEUU por pornografía infantil capturado por el FBI y la PN en RD donde se escondía por más de 10 años

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Miguel Cruz Tejada

NUEVA YORK._ El filipino Melchor Datu, de 52 años de edad y residente en la ciudad de Lynn (Massachusetts), fue capturado por agentes del FBI y la Policía Nacional (PN) después de mantenerse fugitivo y escondido por más de 10 años en la República Dominicana tras huir allí desde Estados Unidos para tratar de evadir la justicia estadounidense por cargos de pornografía infantil.

El filipino fue acusado por un gran jurado en diciembre de 2012 escapando de Massachusetts a Santo Domingo donde logró escabullirse de la justicia estadounidense durante los 10 años.

Los investigadores no dejaron en claro cómo dieron con el paradero de Datu en la República Dominicana ni especificaron en qué lugar de ese país fue capturado.

Tampoco se dijo a qué se dedicaba el imputado en Santo Domingo y si estaba usando un nombre falso.

Después del arresto, el filipino fue traído a la Corte Federal del Distrito Sur en Florida donde se le leyeron los cargos.

Será extraditado a Massachusetts para enfrentar las acusaciones.

Un comunicado de la oficina de la fiscal federal de Massachusetts, federal Rachael S. Rollins explica que el FBI ofrecía una recompensa de $10 mil dólares por informaciones que condujeran al arresto y convicción del acusado.

La fiscal elogió el esfuerzo conjunto entre agentes especiales y la Fuerza de Tareas contra la Explotación Infantil y la Trata de Personas del FBI en Boston para capturar al filipino.

Fue arrestado un año después de que el FBI ofreciera la recompensa a través de una campaña publicitaria internacional.

En las investigaciones en República Dominicana participaron el Agregado Legal del FBI en Santo Domingo, la Policía Nacional, División Especial de Investigación del Crimen Organizado Internacional, agentes de migración, La Procuraduría Especializada contra Crimen y Delitos de Alta Tecnología y la dirigida por el fiscal Iván Vladímir Feliz Vargas.

“No importa a donde vayas. No importa dónde te escondas. Si eres un prófugo de la justicia no pararemos hasta encontrarte. Este arresto prueba ese hecho”, dijo la fiscal Rollins en el comunicado. “Mantener a nuestros niños a salvo de los depredadores es una de las principales prioridades de mi administración. Mi oficina permanece vigilante en nuestra búsqueda de justicia para los miembros más vulnerables de nuestras comunidades”, advirtió.

De ser hallado culpable, el filipino sería condenado a una sentencia de hasta cinco años en la cárcel, otros cinco años en libertad supervisada y una multa máxima de $250,000 dólares.

Joseph R. Bonvalonta, el agente especial a cargo de la División en Boston del FBI, dijo que el arresto de Datu debería servir como advertencia para otros fugitivos.

“Nuestro compromiso con la justicia no tiene límite de tiempo y no conoce fronteras. El arresto de Melchor Datu debería enviar un mensaje claro a los fugitivos: no importa en qué parte del mundo traten de esconderse, los encontraremos y los traeremos de regreso ante la justicia”, dijo Bonvalonta.

“Nos gustaría agradecer al ciudadano preocupado que nos alertó sobre el paradero del Sr. Datu y a nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley en la República Dominicana por su destacada cooperación”, añadió el agente especial.

Señaló que el crimen por el que se acusa a Melchor Datu es preocupante y el FBI espera que esta noticia traiga algo de consuelo a todos los afectados.