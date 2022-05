• CONSTRUNETWORK GOLF TOUR: 1ra plataforma de networking y golf exclusiva para el sector

de la construcción en República Dominicana.

En los úl)mos años la prác)ca del golf ha crecido signi/ca)vamente en nuestro país y cada vez

se rea/rma el hecho de que es un excelente escenario para crear y fortalecer relaciones de

negocios.

Respondiendo a esta realidad, surge CONSTRUNETWORK GOLF TOUR 2022, una plataforma

que busca fortalecer las relaciones comerciales entre los principales actores del sector de la

construcción en nuestro país.

“Cada vez son más los ingenieros, constructores, proveedores de la construcción y ejecu)vos

del sector /nancieros, los que se sumergen en el apasionante mundo del golf y lo convierten

en su principal plataforma de relacionamiento comercial” destacó el Sr. Mario Betances,

creador y co productor del CONSTRUNETWORK GOLF TOUR 2022.

El proyecto fue presentado en el marco de un cocktail entre amigos, relacionados y

patrocinadores en el elegante Showroom de La Ibérica, el pasado martes 17 de mayo.

Consiste en una temporada de golf compuesta por 3 paradas en los principales campos de golf

del país, que termina en el esperado CONSTRUWEEKEND 2022, 1er torneo de golf dirigido a

los constructores que, luego de 6 ediciones lleva a su creador, el Sr. Mario Betances a

reinventar y reformular buscando fomentar y desarrollar la interacción y relaciones

comerciales entre proveedores con contra)stas del sector construcción. Como gran premio, al

/nal de la temporada, los ganadores del tour podrán vivir la experiencia de la Fórmula 1 en el

F1 GRAND PRIX de México en octubre del presente año.

Contribuir a la integración, unión y consolidación del sector construcción de República

Dominicana son algunos de los obje)vos de la plataforma.

Único con formato de NO JUGADOR, donde los altos ejecu)vos de las empresas, en caso de no

ser jugadores, podrán compar)r con sus invitados durante el juego en cada parada, siendo

esto una excelente oportunidad para hablar sobre posibles negocios a futuro.

Lograr mayor presencia de las marcas proveedoras del sector construcción es una de las

grandes bondades del proyecto, por lo que, durante las 3 paradas, las marcas patrocinadoras

podrán exhibirse, presentar sus productos y posicionarse entre los par)cipantes.

La producción de esta innovadora plataforma de networking queda bajo la ges)ón de la

reconocida agencia 2BG MARKETING, quienes en los úl)mos años se han destacado en el

mundo del golf por sus vanguardistas ejecuciones en la producción de algunos de los más

reconocidos torneos de golf del país.

• La primera parada tendrá lugar el sábado 04 de Junio en el reconocido campo PGA OCEAN”S 4,

en Playa Nueva Romana, con más de 90 jugadores inscritos a la fecha. Esta primera entrega

cuenta con el patrocinio o/cial de Gerdau Metaldom, y vendrá cargada de atención y

amenidades en campo para los jugadores.

La próximas paradas serán el 09 de Julio en Iberostar Golf Club, 06 de Agosto en La Cana Golf

Club y el gran cierre de la temporada en Construweekend 2022 en Punta Espada, Cap Cana.

Bajo el propósito: VERNOS MAS, JUGAR MAS y NEGOCIAR MAS, se reúnen 90 de los más

importantes constructores y desarrolladores del país y 30 de las mejores empresas suplidoras

del sector construcción, durante toda la temporada en 4 puntos de contacto en un ambiente

cargado de emociones y mucho golf.