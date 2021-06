El director de Proindustria pide a todos los sectores a que respalden la jornada especial de vacunación que comienza este jueves y concluye el domingo

Santo Domingo, RD.- “Vacunarse contra Covid-19 es un acto patriótico que debe ser cumplido por cada dominicanas y dominicanos y no debe de haber pretexto para no hacerlo” manifestó Ulises Rodríguez, director del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria).

Exhortó a la población, y a todos los sectores nacionales, a respaldar la jornada especial de vacunación que pondrá en marcha el Gobierno desde este jueves y concluirá el domingo. El proceso iniciará a las 8:00 de la mañana y concluirá a las 4:00 de la tarde.

“Esta acción del gobierno encabezado por nuestro presidente Luis Abinader procura frenar el rebrote del coronavirus que se ha registrado en las últimas semanas y merece que todos la apoyemos” expresó el director de Proindustria.

Manifestó que el Gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader ha hecho todas las diligencias para obtener suficientes vacunas, posibilitando que casi tres millones de dominicanos hayan recibido la dosis.

“El Covid-19 es una amenaza para la salud, la economía y la paz de nuestra nación, no debe haber excusa para no acudir a vacunarse; sería un acto de irresponsabilidad ciudadana no hacerlo” subrayó Rodríguez.

El Gobierno, dijo, no solo ha estado gestionando las vacunas, sino que ha estado creando las condiciones para que la población acuda a vacunarse.

Exhortó a todos los sectores productivos a estimular a los empleados, muy en especial a los empresarios de las zonas francas que operan en los parques industriales de Proindustria.

“Este es un momento de compromiso con el padre, el hermano, el amigo y con el país. No vacunarse encierra mucho riesgo y uno de ellos es la muerte, como ya ha ocurrido como muchos de nuestros compatriotas” manifestó el funcionario.