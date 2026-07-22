UASD y Universidad de La Habana fortalecen alianza para impulsar la educación matemática en la región

Bartolo García

Santo Domingo.– La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Universidad de La Habana y el Comité Latinoamericano de Matemática Educativa (CLAME) firmaron un convenio de cooperación académica con el propósito de fortalecer el desarrollo de las matemáticas y organizar la Trigésimo Novena Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa (RELME 39), cuya sede será la academia estatal dominicana.

El acuerdo fue suscrito durante un acto celebrado en el Salón del Consejo Universitario de la UASD, encabezado por el rector Jorge Asjana David, la rectora de la Universidad de La Habana, Miriam Nicado García, y la presidenta del CLAME, Carmen Evarista Matías, quienes destacaron la importancia de la colaboración entre las instituciones.

Durante su intervención, Jorge Asjana David afirmó que esta alianza representa un paso significativo para el fortalecimiento de la formación científica, al destacar que las matemáticas constituyen una herramienta esencial para el desarrollo del pensamiento lógico, el análisis y la capacidad de resolver problemas desde los primeros niveles educativos.

De su lado, Miriam Nicado García agradeció la acogida brindada por las autoridades de la UASD y resaltó que el avance de las matemáticas es determinante para el desarrollo de las naciones. Sostuvo que esta disciplina es transversal a todas las áreas del conocimiento y fundamental para la innovación científica y tecnológica.

La rectora cubana enfatizó que “no hay vacuna, ciencia ni protección del medio ambiente sin matemáticas”, al señalar que la enseñanza de esta materia desde la educación primaria contribuye a formar ciudadanos con mayores capacidades de razonamiento, modelación e investigación.

Por su parte, Carmen Evarista Matías explicó que el convenio establece las bases de la cooperación institucional y académica para la planificación, organización y ejecución de la RELME 39, consolidando a la República Dominicana como escenario de un importante encuentro internacional para el intercambio científico en el ámbito de la matemática educativa.

En la actividad también participaron integrantes del Consejo Universitario de la UASD, el exrector Franklin García Fermín y el embajador extraordinario y plenipotenciario de Cuba en la República Dominicana, Ángel Arzuaga Reyes, quienes respaldaron esta iniciativa orientada a fortalecer la cooperación académica y el desarrollo científico en América Latina.