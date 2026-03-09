UASD honra a sánchez en el 209 aniversario de su natalicio

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) conmemoró este 9 de marzo, el 209 aniversario del natalicio de Francisco del Rosario Sánchez, con el depósito de una ofrenda floral en el busto erigido en honor a este patricio en la sede central de esa academia.

La vicerrectora de Extensión, Rosalía Sosa, al encabezar la actividad junto a otras autoridades académicas, señaló:

“Nos reunimos en este solemne acto para depositar una ofrenda floral y rendir homenaje a uno de los más grandes patriotas de nuestra historia: Francisco del Rosario Sánchez”.

“Con este gesto de respeto y gratitud honramos su memoria, su sacrificio y su firme compromiso con la libertad y la soberanía de la nación dominicana”, expresó la maestra Sosa.

Manifestó que recordar a Sánchez es también evocar una vida llena de momentos dramáticos y dignos de nuestra historia, desde su nacimiento hasta el vil consejo de guerra que precedió a su fusilamiento.

Sostuvo que el patricio mantuvo la serenidad y la firmeza de quien sabía que defendía una causa justa y el derecho del pueblo dominicano a vivir libre e independiente.

“En aquel momento expresó palabras que han quedado grabadas en la memoria histórica del país: ‘Para enarbolar el pabellón dominicano fue necesario derramar la sangre de los Sánchez, y me siento orgulloso de que sea la mía la última que se derrame por sostenerlo’”, indicó la vicerrectora.

La maestra Sosa dijo que: “Al depositar esta ofrenda floral no solo recordamos su vida, sino que reafirmamos nuestro compromiso con los valores por los que lucharon nuestros padres fundadores: la libertad, la dignidad nacional, la democracia y el servicio a la patria”.

“Que el ejemplo de Sánchez continúe inspirándonos a actuar con valentía, con responsabilidad y con un profundo amor por la República Dominicana”, exclamó la vicerrectora Rosalía Sosa.