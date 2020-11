Mike Tyson está de vuelta: a los 54 años volvió a subirse a un cuadrilátero para una atractiva exhibición ante Roy Jones Jr. y mostró que el paso del tiempo no le quitó su feroz nivel. Iron Mike propuso de principio a fin en el ring montado sobre el Staples Center de Los Angeles y dejó un interrogante de cara al futuro: ¿realizará otra presentación?

Si bien el evento estuvo bajo la supervisión del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), no se declaró a un ganador oficialmente ya que se trató de una pelea de exhibición. Las tarjetas virtuales que realizaron los jueces Christy Martin, Chad Dawson y Vinny Pazienza le dieron un “combate nulo” salomónico al trámite, aunque durante los ocho rounds fue Tyson el que brilló.

Mike salió a buscarlo desde el primer campanazo. Claro que los movimientos no fueron tan naturales como los de ese joven de 18 años que en 1985 apareció a llevarse el mundo adelante desde su primer segundo como profesional, pero cada avance que realizó causaba temor. Un detalle, no menor, es que Tyson llevaba 15 años sin moverse sobre un cuadrilátero: dejó la actividad profesional en el 2005 tras perder ante el irlandés Kevin McBride y le puso punto final a su trayectoria con 35 triunfos (29KO), 10 derrotas y 1 empate.

Roy Jones Jr., que lució unos guantes con los colores de Los Angeles Lakers y los números 8 y 24 en honor a Kobe Bryant, fue un rival digno pero que estuvo lejos del nivel del histórico peleador que marcó una era. Con 51 años, abandonó la actividad profesional hace poco más de dos años cuando venció en decisión unánime al norteamericano Scott Sigmon. Con una carrera destacada, cerró su era profesional con 66 triunfos (47KO) y 9 caídas. “Tenemos que hacer esto otra vez”, le propuso Roy a Mike tras el evento.

Si bien la pelea tuvo un carácter amistoso desde lo reglamentario, los peleadores buscaron dar un buen espectáculo y ganar esta velada. Con guantes de 12 onzas, sólo había una regla de la Comisión Atlética de California (CSAC): cuidar la salud de los pugilistas que superaron la barrera de los 50 años. El árbitro estuvo atento a eso, aunque Tyson impuso las condiciones y Jones Jr. pasó buena parte de la pelea trabando las intenciones de su rival y buscando aire, mostrando la clara diferencia física que existía entre ambos. En la previa, Tyson acusó 99,793KG en la balanza y Roy Jr. 95,254KG.

Snoop Dogg Calling The Mike Tyson Vs Roy Jones Fight is a whole legend. “ It’s Like Two Uncles Fighting At A Barbecue” . pic.twitter.com/NmSuXsKR40

— VideoMixtape.com (@VideoMixtape_) November 29, 2020